Con l’arrivo della bella stagione dobbiamo tagliare l’erba in giardino più di frequente. Per avere delle piante sane e rigogliose possiamo seguire questi consigli. Ma se tutti noi abbiamo sempre buttato via l’erba di sfalcio come se fosse un prodotto inutile, ora dovremo ripensarci, l’erba nasconde alcuni usi incredibili. Oggi vediamo perché non butteremo più l’erba tagliata che conosciamo questi incredibile riutilizzo.

Un metodo etico ed efficace

Una tecnica rivoluzionaria si sta imponendo nell’agricoltura, la permacultura. Questa innovativa tecnica si inserisce in una concezione della natura come sistema in sinergia con l’uomo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

La permacultura rispecchia una visione della coltivazione che sia ecologica, a basso ambientale e in cui ogni elemento dell’orto sia efficace per il benessere di tutto il sistema.

Questa particolare tecnica è utilizzata da chi voglia effettuare una coltivazione rispettosa degli equilibri della natura.

La permacultura è una tecnica zero sprechi, che prevede l’uso di alcuni elementi che solitamente vengono considerati di scarto ma che trovano una loro utilità e un loro scopo nell’economia dell’orto.

Non butteremo più l’erba tagliata ora che conosciamo questo incredibile riutilizzo

Un elemento molto importante nella permacultura è la stesura di uno strato di pacciamatura sullo strato più superficiale del terreno. Questo strato serve ad impedire la crescita delle erbacce senza l’utilizzo di sostanze chimiche.

In molti casi lo strato di pacciamatura è realizzato con dei frammenti di corteccia, ma in realtà si possono utilizzare altri materiali tra cui l’erba falciata.

Se vogliamo applicare questa innovativa ed efficace tecnica posiamo utilizzare l’erba falciata e sistemarla sullo strato superficiale dell’orto, per creare una barriera naturale alla crescita delle erbacce. Sarà sufficiente ammassare fasci d’erba di lunghezza simile e sistemarli lungo la superficie che vogliamo trattare. L’erba col tempo si seccherà ma sarà resistente e duratura nel tempo.

Con la sua azione impedirà anche che il terreno si sgretoli e mantenga la propria umidità naturale.