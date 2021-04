Alcuni di noi sono stanchi di sentire sempre le stesse canzoni passare in radio. Che dire poi dei CD che abbiamo in casa e che abbiamo ascoltato e riascoltato senza sosta? Chi ha voglia di novità oggi però ha dalla sua parte i vantaggi di internet.

Con pochi click oggi infatti chi ha gusti musicali alternativi può trovare tantissimi nuovi artisti di talento in questo semplice modo. L’importante è lasciarsi stupire.

Né italiani né anglofoni

Spesso i cantanti che più conosciamo sono italiani o arrivano dal Regno Unito o dagli USA. Questo perché gli artisti nostrani sono amati dalle radio e diventano celebri grazie alla tv, a internet e a festival come quello di Sanremo. Dai media internazionali arrivano invece le canzoni degli artisti d’oltreoceano e oltremanica, che hanno al fortuna di cantare in una lingua sempre più conosciuta all’estero.

Piano piano, però, sembra che si stiano facendo strada artisti provenienti da altri Paesi. È un esempio l’enorme successo del k-pop e gruppi come i BTS tra i più giovani. Anche l’Europa è ricca però di artisti di enorme talento ancora poco conosciuti.

Nuovi artisti e nuove canzoni

Per fortuna però esiste un evento che da decenni raduna i migliori talenti di tutta Europa: l’Eurovision Song Contest. Questo festival è come una Sanremo per gli artisti di tutta Europa. Durante lo show si sfidano infatti cantanti e band provenienti ognuno da un Paese diverso. In questa occasione sono quindi cantate canzoni sconosciute, in lingue poco diffuse ma dallo stile unico e pieno di talento. L’hard rock può trovare posto vicino alla musica folk e la ballate vicino all’heavy metal.

Ecco perché chi ha gusti musicali alternativi può trovare tantissimi nuovi artisti di talento in questo semplice modo. Andando infatti su Spotify o su YouTube e digitando “Eurovision” nella ricerca avremo tra i risultati decine di playlist gratuite. Queste contengono le migliori canzoni delle scorse edizioni. Ora non resta che impostare la riproduzione casuale e lasciarci incantare da canzoni provenienti da tutta Europa!