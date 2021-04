Lo sappiamo bene, siamo sempre più attenti all’ambiente e al benessere del nostro portafoglio. Per questa ragione cerchiamo modi sempre nuovi e innovativi di riutilizzare ciò che abbiamo a casa. In questo modo possiamo risparmiare denaro e produrre meno rifiuti.

Tra gli oggetti che più si prestano a essere riutilizzati spiccano senza dubbio i cartoni delle uova. Non tutti sanno però che i cartoni delle uova sono anche dei fedeli alleati nel nostro orto. Possiamo infatti utilizzarli in un modo geniale.

I vantaggi

Non butteremo più i cartoni delle uova quando scopriremo quanto sono utili nell’orto e ciò dipende dalla loro forma. I cartoni delle uova sono solitamente prodotti per contenere almeno quattro uova. Una volta finite le uova ci ritroveremo quindi con un oggetto munito di quattro, o più, contenitori. I cartoni delle uova sono inoltre spesso composti solo da cartone.

Sono quindi biodegradabili e non contengono ingredienti e materiali nocivi per noi o per l’ambiente. Per questa ragione possiamo utilizzare i cartoni delle uova per le prima fasi del nostro orto anche quando abbiamo poco spazio in casa o in giardino.

I cartoni delle uova nell’orto

Riempiendo i diversi porta-uovo dei cartoni delle uova di terra otterremo dei vasetti pronti all’uso! Questi sono infatti perfetti per far germogliare i semi prima di piantarli nel terreno. I cartoni delle uova sono anche molto leggeri quindi possiamo spostarli in giro per il nostro orto comodamente. Le loro piccole dimensioni li rendono perfetti anche per gli orti in casa. Possiamo infatti far germogliare i nostri semi direttamente sul davanzale o in balcone! Quando sarà ora di piantare la piantina nel terreno possiamo inoltre riutilizzare i contenitori tutte le volte che vogliamo.

Ecco perché non butteremo più i cartoni delle uova quando scopriremo quanto sono utili nell’orto! Un consiglio finale: se il nostro tipo di seme ha bisogno di molto drenaggio per l’acqua, la cosa migliore è bucare il fondo di ogni porta-uovo. In questo modo quando bagneremo la terra l’acqua in eccesso potrà uscire senza problemi. Per raccoglierla possiamo porre il cartone delle uova su un sotto vaso o un contenitore con i bordi alti.