Frutta e verdura sono spesso oggetto di preoccupazione da parte delle famiglie di tutto il mondo a causa della presenza di pesticidi e altre sostanze velenose. Su questo argomento, però, la verità non è come spesso crediamo. Infatti, è questo il modo corretto e naturale per rimuovere pesticidi e batteri pericolosi da frutta e verdura.

I pesticidi diserbanti

Quando si torna a casa con frutta e verdure appena acquistate, bisogna pensare a lavarle con qualche prodotto per eliminare le sostanze chimiche e i batteri. Durante la coltivazione frutta e verdura si irrorano con antiparassitari e antifungini per preservarle da malattie e parassiti. Tuttavia, c’è anche un aspetto economico non secondario. Frutta e verdura trattate in questo modo avranno sempre un aspetto presentabile e se non fosse così nessuno le comprerebbe.

Pulire frutta e verdura dai pesticidi

Per eliminare tutte queste sostanze esterne si può procedere con un bagno con acqua e bicarbonato. È un sistema testato ufficialmente dall’Università del Massachusetts.

Impieghiamo un cucchiaio di bicarbonato per ogni litro d’acqua che utilizzeremo e lasciamo in bagno gli alimenti per un quarto d’ora. Secondo questo studio, passati i 15 minuti il 96% dei pesticidi sarà neutralizzato. Non ci resterà poi che sciacquare sotto acqua corrente gli alimentati trattati.

Ciò che non toglie il bicarbonato

Molti credono che il bicarbonato sia un disinfettante, perciò elimini anche le tracce di batteri pericolosi. Uno di questi è l’Escherichia coli responsabile della malattia del colera. Ma il bicarbonato non è un disinfettante perché ha una forza troppo debole per esserlo. Disciolto nell’acqua però crea un ambiente in cui sarà difficile che i batteri possano moltiplicarsi. Non elimina però quelli che già ci sono.

Eliminare i batteri. Il modo corretto e naturale per rimuovere pesticidi e batteri pericolosi da frutta e verdura

Per eliminare i batteri da questi alimenti è meglio utilizzare un lavaggio in acqua e aceto. Uno studio pubblicato sulla rivista American Society of Microbiology, mostra come basti una soluzione al 6% di acqua e aceto (circa mezzo bicchiere d’aceto per litro) per disinfettare frutta e verdura, con ammollo per 30 minuti. Addirittura così diluito l’aceto può uccidere il batterio della tubercolosi che molti antibiotici non riescono a sconfiggere. Inoltre l’aceto dopo 20 minuti ha eliminato anche i pesticidi presenti.

In questo caso, dopo averli risciacquati per bene, possiamo tranquillamente mangiare la frutta con tutta la buccia, per assumerne i preziosi nutrienti.

