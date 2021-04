Ogni volta ci approcciamo a prenderci cura dell’orto che coltiviamo in casa ci poniamo sempre la stessa domanda. Qual è il modo migliore, che sia anche sostenibile ed economico, per far crescere zucchine, patate, pomodori e tutto quello che c’è nell’orto? Una mano, inaspettatamente, arriva dalla dispensa.

Non butteremo più le bucce di cipolla se vogliamo far crescere verdure e ortaggi in modo rigoglioso nel nostro orto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

La cipolla, una pianta bulbosa diffusissima nella nostra cucina, costa solo pochi centesimi ed è il trucco salvavita per vivaisti, giardinieri e contadini. La buccia della cipolla, infatti, può essere di grande beneficio per l’orto come fertilizzante organico e agente protettivo contro i parassiti.

Il decotto di bucce di cipolla

Per nutrire pomodori, patate, zucchine, zucche, carote e altre piante da giardino il decotto di bucce di cipolla è un toccasana economico e sostenibile. Basta portare a bollore le bucce di 4/5 cipolle (in modo da riempire un bicchiere) in 2 litri di acqua e lasciare la fiamma accesa per altri 5 minuti. Successivamente raffreddare, filtrare e usare come fertilizzante per l’orto. Nel decotto sono presenti, infatti, tantissime sostanze utili per il nostro orto!

L’infuso per foglie ingiallite

In questo caso basterà ricoprire le bucce di cipolla bollita (la dose giusta è pari a due tazze) in due litri di acqua, precedentemente portata ad ebollizione. Lasciare in infusione per 48 ore e filtrare. Questo metodo è efficace per prendersi cura di tutte le piante dell’orto. Ma è particolarmente utile quando le foglie delle piante (soprattutto di zucchine e cetrioli) iniziano a diventare gialle. In questo caso spruzzare l’infuso direttamente sulle foglie.

Dopo aver letto questo articolo, non butteremo più le bucce di cipolla se vogliamo far crescere verdure e ortaggi in modo rigoglioso nel nostro orto.

Approfondimento

Come far crescere la misticanza sul balcone di casa con questo sistema infallibile.