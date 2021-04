I piedi sono una delle parti più sensibili del corpo. Sostengono il nostro peso e dobbiamo sempre curarli bene per evitare infezioni e problemi di postura. Soprattutto in estate quando li teniamo più scoperti e li esponiamo al sole e agli agenti atmosferici. Ma oggi noi di ProiezionidiBorsa stiamo per svelare un trucchetto molto utile. Avremo sempre dei piedi fantastici e ben curati grazie a questa bevanda che tutti abbiamo in casa.

Perché usare la birra per curare i piedi

La birra è ricca di sali minerali e vitamina B, sostanze utili per riattivare la circolazione. In più ha proprietà esfolianti, idratanti e anti fatica. Ecco perché possiamo usarla dopo una giornata in cui abbiamo camminato molto o quando siamo stati tanto tempo al sole.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

E se abbiamo ancora qualche dubbio al riguardo possiamo dare un’occhiata alle spa in Repubblica Ceca. Quasi tutte offrono trattamenti rilassanti e rigeneranti a base di birra.

Avremo sempre dei piedi fantastici e ben curati grazie a questa bevanda che tutti abbiamo in casa: come preparare il pediluvio

Ora che abbiamo capito l’utilità della birra per i piedi possiamo iniziare a preparare il nostro pediluvio.7 Prendiamo una bacinella piena di acqua a 40 gradi e aggiungiamo un bicchiere di birra. A questo punto immergiamo i piedi e lasciamoli riposare per circa 20 minuti.

Togliamoli dall’acqua e mettiamo sopra un asciugamano per altri 5 minuti. Dopo di che massaggiamo delicatamente. Ci accorgeremo subito dei benefici. Se aggiungiamo nella bacinella dell’infuso di menta riusciremo anche ad ammorbidire i calli più fastidiosi.

Con lo stesso procedimento possiamo preparare anche un fantastico bagno alla birra. Riempiamo la vasca con acqua tiepida e mettiamo tre bicchieri di “bionda”. Terminato il trattamento avremo una pelle lucente e perfettamente idratata.

Se “avremo sempre dei piedi fantastici e ben curati grazie a questa bevanda che tutti abbiamo in casa” è stato utile consigliamo anche la lettura di “questo incredibile e semplice rimedio per la ricrescita dei capelli arriva dalla Cina ed è completamente naturale”.