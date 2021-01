La nostra casa è veramente piena di risorse. Può sembrare una frase scontata probabilmente, ma ciò non toglie che sia assolutamente vera. E forse non tutti conoscono tutte le possibili proprietà, e i possibili utilizzi, dei prodotti e degli alimenti che sono presenti in cucina. Conoscerli è fondamentale e, soprattutto, estremamente utile. Gli alimenti che più di tutti si rivelano efficaci in diverse situazioni, oltre che per preparare ricette ovviamente, sono frutta e verdura.

Non solo in cucina

Grazie agli incredibili benefici che sono in grado di dare al nostro corpo, frutta e verdura dovrebbero sempre essere presenti nelle nostre case, e di conseguenza nelle nostre diete. Un regime alimentare che non preveda il consumo di questi alimenti infatti andrebbe fortemente riconsiderato. Ma, come dicevamo, gli effetti benefici che frutta e verdura donano alla nostra salute non sono legati solamente all’ambito culinario. Infatti sembrerà incredibile ma non butteremo più le bucce di arancia quando scopriremo questo loro incredibile utilizzo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Un eccezionale antiossidante

Infatti è importante sapere quanto le bucce di agrumi e frutti possono tornare utili in diverse situazioni. Buttarle è a tutti gli effetti un grandissimo spreco. Come la polpa, anche le bucce presentano le stesse proprietà benefiche del frutto, in alcuni casi anche in quantità maggiore. Ecco dunque che le possiamo riutilizzare in molti modi diversi, con scopi ben precisi. Infatti non butteremo più le bucce di arancia quando scopriremo questo loro incredibile utilizzo.

La scorza d’arancia contiene vitamina D. Questa componente risulta essere un potente ed efficiente antiossidante. Applicandola sulla pelle dunque, aiuta quest’ultima a rigenerarsi e a lenire infiammazioni e rossori. Se abbiamo fastidiosi brufoli e arrossamenti dunque, possiamo provare ad utilizzarle per liberarci finalmente di questo problema. Prendiamo le scorze, grattugiamole e inseriamo i piccoli pezzi in un bicchiere d’acqua. Immergiamo un pezzo di cotone nell’infuso e applichiamolo sulle zone interessate. Dopo già qualche applicazione, dovremo essere in grado di vedere i risultati.