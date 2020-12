Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



L’acne più diffusa è sicuramente in viso. Brufoletti di ogni dimensione compaiono per i più svariati motivi. Che sia un problema della pelle o una semplice irritazione. Ma è anche vero che spesso questi foruncoli si presentano nei posti più disparati. In alcuni casi si tratta solo di follicolite. In altri è una vera e propria malattia cronica, l’acne vulgaris.

Come liberarsi di quei fastidiosi brufoli su spalle e schiena

L’acne si può presentare anche sulle spalle e schiena. Non solo sul viso. Questa viene chiamata back acne e spesso di manifesta con brufoletti o piccoli punti neri chiamati comedoni. Questi brufoletti non solo sono molto fastidiosi, ma causano anche molto disagio. Magari quando si va al mare o si ha la schiena scoperta.

Non c’è da sentirsi in imbarazzo, però. È una malattia della pelle come tante altre. Di solito si presenta in periodo adolescenziale e scompare con la crescita. Altre volte si può manifestare anche in modo sporadico in età adulta. Come per tutti i brufoli, anche quelli sulla schiena si formano per colpa delle secrezioni sebacee. O meglio a causa dell’occlusione dei follicoli.

La grandezza di questi foruncoli è spesso rilevante perché la pelle della schiena è molto più spessa di quella del viso. E quindi anche i follicoli saranno più grandi. Quindi non c’è da preoccuparsi se si nota un brufolo di dimensioni più grosse del normale. I motivi per cui si possono presentare sono come quelli dell’acne al viso.

Può essere genetica, causata da stress, da alimentazione errata. O dall’uso di farmaci o semplicemente da una sbagliata cura della cute.

Ecco alcuni rimedi naturali per sbarazzarsene

Applicare dopo la doccia un gel di aloe vera è il primo rimedio che suggeriamo. L’aloe vera grazie alle sue proprietà lenitive e rigeneranti è l’ideale per attenuare il rossore e il prurito. Ed è molto leggero sulla pelle. Meglio evitare creme troppo grasse.

Cambiare i prodotti che si usano per idratare la pelle è un’altra ottima idea. Forse sono troppo aggressivi e causano l’infiammazione dei pori.

Oppure si può evitare di usare spugne e guanti di crine. Lavarsi solo con le mani in questi casi è la soluzione più adatta. Così da evitare di arrossare la parte interessata. Ed esporla a batteri che si possono essere depositati sulla spugna;

Ovviamente, bisogna sempre fare attenzione all’alimentazione. Se questi foruncoli si presentano in determinati periodi meglio analizzare cosa si mangia. Così da escludere cibi che causano irritazioni.

Infine, sarebbe opportuno usare biancheria da letto in cotone o seta. Usando materiali naturali si riduce il rischio di irritazione e infiammazione dei pori.

Ed ecco come liberarsi di quei fastidiosi brufoli su spalle e schiena. In ogni caso è sempre bene rivolgersi ad un dermatologo. Il quale potrà valutare se la back acne è un problema clinico e quindi prescrivere una cura. O se è soltanto dovuto a dei problemi passeggeri, risolvibili con un po’ di accortezza. Come ad esempio un’irritazione post depilazione.