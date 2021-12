Oggi è Natale e oltre ai regali ricevuti e a qualche chilo in più dopo il cenone, ci ritroviamo la casa invasa dalla carta regalo. Non importa quanto ci si sforzi di confezionare i pacchetti con idee alternative ed ecosostenibili, qualche foglio di carta colorato riesce sempre ad intrufolarsi.

Se però in molti sono convinti che l’unica possibilità sia quella di buttare la carta nella spazzatura, in questo articolo vedremo il contrario. Sono allora questi i motivi per cui non butteremo più la carta regalo dopo Natale perché vale oro se riutilizzata in questo modo.

Qualche idea bella e divertente

La prima idea di riciclo è sicuramente quella di utilizzare la carta regalo usata per creare fiocchi, decorazioni per la casa e origami per l’albero. Riutilizzando questi fogli colorati, potremmo allora portarci avanti con i preparativi per il Natale dell’anno prossimo. O magari usarli per decorare biglietti e cartoline in cartoncino: basterà ritagliare la carta in forma e dimensioni diverse, realizzando dei collage personalizzati per la persona e l’occasione. Un modo per fare auguri unici ed originali riducendo anche la spazzatura gettata.

Un’altra idea potrebbe poi essere quella di utilizzare la carta da regalo per realizzare maschere in cartapesta assieme ai bambini. Certo, ci vuole un po’ di tempo libero e abilità manuale, ma il risultato sarà davvero bello e divertente da fare insieme. In questo modo trasformeremo il riutilizzo della carta da regalo in una bella occasione di gioco per noi e i nostri figli.

Non butteremo più la carta regalo dopo Natale perché vale oro se riutilizzata in questo modo

La carta da regalo, però, può essere anche riutilizzata per decorare e abbellire alcuni oggetti della casa. Se il colore e il motivo ci piacciono particolarmente, potremo persino rivestirci lampadari, lampade e paralumi. Con questa idea andremo a modificare completamente una vecchia lampada, dandogli nuova vita e colori del tutto originali. Dovremo soltanto prendere le misure, ritagliare la carta di cui abbiamo bisogno e stendere il tutto con la colla, sistemando per bene bordi e angoli.

Un altro utilizzo della carta da regalo usata potrebbe poi essere quello di foderare e rendere meno anonime le scatole di cartone porta-indumenti. Non avremo più noiose scatole impilate in qualche angolo della casa, ma bellissimi contenitori da disporre in salotto o su una mensola.

