Siamo oramai prossimi ai grandi pranzi natalizi e la tradizione la farà da padrona a tavola. Ma come sorprendere i nostri ospiti con qualcosa di speciale ma che non ci lasci ai fornelli un’intera giornata? Le soluzioni ci sono, basta mettere insieme qualcosa di semplice e gustoso che si prepari in poco tempo e che ci faccia fare bella figura. Allora, per le feste portiamo in tavola degli involtini di tacchino ai funghi trifolati per far impazzire gli ospiti.

Preparandosi alle feste

Nei giorni che precedono o seguono le grandi feste, possiamo preparare qualcosa di leggero e salutare. Questo ci permetterà di far fare un po’ di giusta pausa al nostro organismo, in vista degli appuntamenti più sostenuti di cenoni e vigilie. Degli ottimi sgombri al forno con una ricetta speciale, potrebbero veramente sorprenderci. Sarebbero anche di aiuto alla nostra salute per l’alto contenuto di omega 3 che possiede questo pesce.

Anche la casa va decorata in modo sfizioso con un tocco di rosso, che potrebbe attirare fortuna. Potremmo accogliere i nostri ospiti con delle piante che colorano di rosso casa. Si potranno mettere negli angoli strategici, che trasformeranno la nostra casa in un giardino natalizio.

Per le feste portiamo in tavola degli involtini di tacchino ai funghi trifolati per far impazzire gli ospiti

Scopriamo questa ricetta che si addice anche ai momenti un po’ più freddolosi.

Ingredienti:

600 gr di petti di tacchino a fette sottili;

500 gr di funghi porcini;

1 spicchio d’aglio;

prezzemolo;

40 gr di burro;

2 uova;

80 gr di pangrattato;

4 cucchiai di olio Extra Verine d’Oliva;

sale e pepe.

Preparazione

Prima di tutto puliamo i funghi, tagliandoli a fettine non troppo sottili. Sbucciamo e schiacciamo l’aglio e laviamo e tritiamo il prezzemolo. Mettiamo aglio e prezzemolo in casseruola, con metà del burro a disposizione e i funghi. Mettiamo un po’ di sale e cuociamo a fuoco medio, coprendo con il coperchio per circa 40 minuti.

Intanto sbattiamo le uova con un po’ di sale e rosoliamo nell’olio le fette di tacchino per qualche minuto, ma da un lato solo. Passiamo ora solo la parte cotta nelle uova e nel pangrattato, premendo un po’ con le mani per farlo aderire.

Dalla parte non impanata mettiamo al centro un po’ di funghi, lasciando la metà da parte. Poi la arrotoliamo e la fissiamo con uno stuzzicadenti. Disponiamo così gli involtini in una padella con il burro restante. Li cuociamo allora a fuoco medio per circa una decina di minuti, salando e pepando a metà cottura.

Serviamo infine gli involtini accompagnati dai funghi rimasti e prima riscaldati. Un piatto da leccarsi i baffi.