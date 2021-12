Il mese di dicembre 2021 presenta ha presentato non poche difficoltà per gli investitori. Infatti, l’incertezza domina a Wall Street con i mercati azionari americani indecisi sulla strada da intraprendere. Il messaggio che trasmette, infatti, dipende da che distanza lo si guarda. La proiezione che otteniamo, infatti, dipende dal time frame che analizziamo.

Come vedremo in dettaglio nei prossimi paragrafi, infatti, se sul giornaliero la spinta rialzista è frenata dalle solite resistenze nel lungo periodo la tendenza rimane saldamente rialzista.

Bisogna, quindi, prestare molta attenzione ai livelli di supporto/resistenza che andremo a indicare qui di seguito. Inoltre, così come settimana scorsa sembrava che quella successiva sarebbe potuta essere decisiva, ci ritroviamo nuovamente in mezzo al guado. Per cui è fondamentale non anticipare il mercato, ma attendere conferme prima di investire.

L’incertezza domina a Wall Street con i mercati azionari americani indecisi sulla strada da intraprendere: le indicazioni dell’analisi grafica

Il Dow Jones (DJ30) ha chiuso la seduta del giorno 23 dicembre a quota 35.950,56 in ribasso dell’1,48% rispetto alla seduta precedente. La variazione settimana su settimana è stata al rialzo dell’1,65%.

Time frame giornaliero

La tendenza in corso è rialzista, ma ancora una volta la resistenza in area 36.014,47 ha tenuto respingendo l’attacco dei tori. Solo una decisa chiusura giornaliera superiore a questo livello, infatti, aprirebbe al raggiungimento del I obiettivo di prezzo in area 36.848,3. A seguire, gli obiettivi rialzisti si trovano in area 39.031,1 (II obiettivo di prezzo) e 41.213,9 (III obiettivo di prezzo).

Solo una chiusura giornaliera inferiore a 35.499,33 farebbe invertire al ribasso la tendenza in corso.

Time frame settimanale

Continua il movimento in prossimità di area 35.795/35.832 con chiusure superiori e inferiori ai livelli indicati. Diventa, quindi, molto difficile capire da che parte potrebbero muoversi le quotazioni. Non sono di aiuto, poi, nemmeno il BottomHunter e lo Swing Indicator. Entrambi, infatti, si trovano in posizione neutrale.

Vista questa enorme incertezza, quindi, un modo per non subire perdite a seguito di falsi segnali e attendere la rottura di livelli chiave come 36.960 e 34.548. Solo in questo caso la probabilità che si possa assistere a un forte movimento direzionale diventerebbe molto elevata. In caso contrario questo tedioso movimento laterale potrebbe continuare.

Time frame mensile