L’arrivo della primavera è un’ottima occasione per fare decluttering, ma non necessariamente buttando via tutto. Il riutilizzo è, infatti, un’ottima strategia anche per cambiare lo stile della propria casa. Con semplici attrezzi da bricolage e un po’ di manualità, i materiali di recupero si trasformano in materie prime, utili per rinnovare casa. A partire anche dalle cose più impensabili, come i vecchi piumoni e le coperte inutilizzate.

Ecco allora che non butteremo più i vecchi piumoni e le coperte dopo aver scoperto questi modi geniali ed economici di riutilizzarli.

Si chiama upcycling ed è l’arte del riuso, che si differenzia dal riciclo, perché si dà nuova vita a un materiale o a un oggetto attraverso un design intelligente e accattivante. Oltre a essere un’attività creativa, è anche ecologica ed economica, risparmiando anche sui costi di smaltimento e sul consumo di nuove risorse. Per questo si sta diffondendo sempre più, sia tra le aziende che tra i creativi.

Arredare con i vecchi piumoni

I vecchi piumoni e le trapunte che dopo l’inverno non si usano più possono essere trasformati in veri e propri complementi di arredo.

L’idea più semplice è quella del patchwork: si potrebbe cucire, ad esempio, una morbida tovaglia da utilizzare durante i picnic estivi.

Con i vecchi piumoni e le coperte che non usiamo più si possono realizzare anche dei paraspifferi di forma cilindrica da mettere sotto la porta. In questo modo si manterrà la temperatura della casa calda e accogliente, tagliando anche sui costi della bolletta.

O ancora, con i vecchi piumoni si possono rivestire le cucce dei nostri piccoli amici a quattro zampe, rendendo il loro riposo più confortevole.

Chi ha una buona manualità può addirittura pensare di realizzare una nuova spalliera del letto imbottita, rivestendo quella già esistente o allestendola ex novo.

In questo caso basta fissare al muro una sbarra orizzontale (per esempio un bastone per le tende) e applicare dei passanti di stoffa a un’estremità del piumone per fissarlo a questo supporto.

