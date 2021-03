Ecco i modi utilissimi e creativi per non buttare più le vecchie t-shirt e riciclarle

Quante volte è capitato, aprendo il guardaroba, di vedere accatastate magliette di cotone che non si indossano da anni. Troppo larghe o troppo strette, troppo consumate o troppo fuori moda: ciascuno troverà sempre una giustificazione a quell’armadio ingolfato. Ma non sempre il decluttering – la pratica che consiglia di liberarsi del superfluo in casa e nella vita – è la soluzione giusta.

Nel caso delle vecchie t-shirt, ad esempio, è possibile riutilizzarle per i fini più disparati. Ecco, allora, di seguito, i modi utilissimi e creativi per non buttare più le vecchie t-shirt e riciclarle.

Per capelli ricci perfetti

Le riccioline sanno bene che per avere capelli perfetti è necessario usare delle piccole accortezze e applicare delle tecniche. Una delle più usate è il plopping, che permette di modellare i capelli ricci e ondulati con il semplice aiuto di una maglietta.

Sarà sufficiente prendere una vecchia t-shirt che non usiamo più e stenderla su una superficie dritta (il letto va benissimo). Dopo aver distribuito su tutta la chioma il prodotto per lo styling, bisognerà poggiare i capelli al centro della maglietta, andando giù con la testa.

Dopodiché si dovrà arrotolare la maglietta e bloccarla sulla nuca. Questo metodo permetterà di asciugare lentamente i capelli, assicurando un scrunch delicato che darà forma e definizione al riccio, eliminando il terribile effetto crespo.

Per realizzare le fettucce di stoffa

Riciclando vecchie magliette di cotone si possono ottenere delle fettucce di stoffa, da raccogliere in gomitoli per poi realizzare borse, collane e altri accessori.

Realizzare le fettucce è molto semplice: basterà prendere una vecchia maglietta, un metro da sarto e un gesso per stoffa. Una volta stesa la maglietta su un tavolo, con il metro si dovranno segnare delle piccole linee sul fianco destro e sinistro. Lo spessore potrà essere di 1 cm se si preferiscono fettucce sottili oppure di 3-4 cm se si vogliono fettucce più spesse.

Con un righello, poi, si andranno ad unire i segni fatti sulla maglietta, avendo cura di eliminare la parte alta. Con le forbici, poi, si taglieranno le fettucce creando una sorta di anello di stoffa, che andrà tagliato in una estremità e poi raccolto in un gomitolo.

Ecco spiegati due modi utilissimi e creativi per non buttare più le vecchie t-shirt e riciclarle.