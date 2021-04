Siamo tutti al lavoro nell’orto o nel giardino in questo periodo. Ed in particolare, siamo tutti alla ricerca di metodi e trucchi per renderli davvero belli. Per quanto riguarda l’orto, possiamo consigliare questo articolo che indica un ottimo metodo naturale di coltivazione. Mentre riguardo al giardino abbiamo proprio oggi delle utilissime indicazioni.

Ecco i trucchi da seguire assolutamente per avere un giardino da favola per la primavera. Se li seguiamo, nostri esterni saranno confortevoli quanto il soggiorno, ma con il vantaggio di essere baciati dal sole.

Questi sono i consigli fondamentali

Ci sono degli oggetti che non possono mancare all’interno di un giardino davvero bello. Innanzitutto, iniziamo a pensare di mettere un bel tappeto da esterni. Questo darà subito un’immagine più familiare al nostro giardino.

Poi, procuriamoci ovviamente un bel tavolo e delle sedie. Se vogliamo risparmiare spazio, prendiamo uno pieghevole. In tal modo potremo aprirlo ed ospitare degli ottimi pranzi all’aperto. Ricordiamo poi che i tavoli stando all’aperto tendono a danneggiarsi a causa di vento ed intemperie. Per cui quando non li usiamo copriamoli bene. E se proprio non riusciamo ad evitare l’usura, prendiamo qualche tovaglia molto bella da metterci sopra quando mangiamo, e nascondere così le imperfezioni.

Altre cose a cui fare attenzione

Giardino fa rima con piante, ovviamente. Vediamo di piantarle con criterio. Se abbiamo spazio, mettiamo qualche pianta ornamentale. Se invece la zona del tavolo è troppo soleggiata, vediamo se riusciamo a prenderne una bella grande che faccia ombra. Questo sarebbe un simpatico ed economico sostituto di una veranda.

Ricordiamo che l’ombra è una delle cose più importanti, e diventerà davvero fondamentale con l’arrivo dell’estate. Per cui cerchiamo di pianificare con cura la zona al riparo dal sole. Essa deve essere il più ampia possibile, arredata con tavolo, sedie, e perché no, qualche pouf. Diventerà così il cuore della nostra vita sociale in giardino.

Ecco i trucchi da seguire assolutamente per avere un giardino da favola per la primavera. Basta organizzare bene gli spazi ed acquistare le cose giuste, e faremo invidia a tutto il vicinato.

