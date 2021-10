In ogni casa si consuma quotidianamente o saltuariamente del vino. In occasioni speciali poi siamo tutti soliti comprare anche dello spumante. Questi prodotti, come anche altri, oltre alla bottiglia in vetro hanno un’altra caratteristica comune: i tappi in sughero.

A volte arriviamo ad accumularne davvero tanti, soprattutto dopo una cena in compagnia. E molto spesso li sprechiamo buttandoli, magari anche in modo scorretto.

Ebbene non butteremo più i tappi di sughero sapendo che valgono oro per queste preziosissime funzioni.

Il sughero

Il sughero si ricava dalla corteccia esterna della quercia da sughero o sughera. È un materiale dunque naturale. Ha molti utilizzi in diversi campi, ma è soprattutto usato per i tappi delle bottiglie grazie alle sue proprietà isolanti.

La collocazione dei tappi in sughero quando li buttiamo non sempre è scontata. Molti tendono a collocarli nell’indifferenziata, ma a meno che non siano in parte plastificati ciò è sbagliato.

Infatti il sughero è riciclabile e se ne possono ricavare nuovi oggetti al di fuori dell’ambito alimentare, come pannelli isolanti.

Alcuni comuni prevedono di buttarlo nell’umido e destinarlo dunque a divenire compost. Ma la cosa migliore sarebbe una raccolta di soli tappi di sughero per riciclarli, iniziative presenti presso alcuni locali e comuni ma non ovunque.

Abbiamo visto come la maggior parte delle volte buttare i tappi di sughero sia un vero spreco. Ebbene lo è ancor di più considerando che possono avere una seconda vita anche nelle nostre case grazie ad alcune caratteristiche.

Il più scontato è continuare a usarli come tappi di altre bottiglie, ma vi sono altre destinazioni meno conosciute ed estremamente utili.

Il sughero ha la proprietà di assorbire l’umidità, per questo 2/3 tappi nel frigorifero potrebbero darci sorprendenti risultati. Non solo assorbirebbero i cattivi odori, ma se posizionati tagliati accanto a frutta e verdura possono anche prevenirli evitandoci la formazione di muffe.

A breve accenderemo nuovamente camini e stufe, ci siamo già preparati vedendo questi economici rimedi per farli brillare. Tutti sappiamo quanto può essere antipatico e difficile appiccare il fuoco. Spesso per farlo ci serviamo di prodotti chimici appositi, che dobbiamo comprare e in più inquinano.

Ebbene invece di quei prodotti potremmo servirci dei tappi di sughero, che bruciando non emettono gas tossici. In più hanno la particolarità di bruciare lentamente, dando il tempo alla legna di riscaldarsi. Sarà sufficiente usarne 3/4 assieme a rametti, pezzetti di legno o giornale, e appiccare il fuoco sarà facilissimo. Come in ogni caso, prendendo le dovute precauzioni.

Dunque teniamo in casa i tappi di sughero e serviamocene, non rinunciamo ai loro importanti ed economici aiuti. A volte semplicemente non sappiamo come riciclare, ma il più delle volte ciò è possibile ed utilissimo. Come anche nel caso di questo suggerimento creativo per non buttare i vecchi quotidiani e servirsene in modo utile.