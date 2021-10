Gustare un risotto fatto bene è un’esperienza che tutti vorremmo fare e anche rifare. Ciò capita quando si va al ristorante, ma si vorrebbe riprodurre quest’esperienza anche in casa. Cosa possibile, anche se solo pochi conoscono i 3 magnifici segreti per ottenere risotti cremosi e pieni di gusto.

Il risotto è italiano?

Se potessimo girare il Mondo e gustare le varie specialità fatte col riso, ci accorgeremo che il modo italiano non è poi tanto diffuso. Nelle regioni soprattutto asiatiche, dove il riso è l’alimento principale, il risotto non fa parte della tradizione locale. Piuttosto si fa cuocere il riso a parte senza sale e solo in seguito si congiunge nel piatto con gli alimenti che l’accompagnano.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

In effetti, il risotto è qualcosa di tipicamente italiano, nato tanti anni fa in Veneto e poi diffusosi in tutta la Penisola. Ma come mai ha conquistato subito il favore delle altre regioni italiane? Ebbene sembra che questo successo sia dovuto alle caratteristiche stesse del risotto che sono soprattutto due: cremosità e gusto.

Solo pochi conoscono i 3 magnifici segreti per ottenere risotti cremosi e pieni di gusto

Il primo segreto, per avere un buon risotto cremoso, è saper scegliere la qualità di riso da mettere in pentola. Prima di tutto bisogna evitare di scegliere il basmati e il parboiled perché sono due qualità di riso poco adatte a ottenere questo risultato. I loro chicchi rimarranno ben staccati e distinti fra loro. Orientiamoci piuttosto verso il Carnaroli, la qualità che contiene più amido e perciò darà un risotto molto cremoso. L’Arborio va bene anche se qualche chicco tende a spezzarsi in cottura. Anche il Baldo dona un riso molto cremoso.

Il secondo segreto per un risotto cremoso è di non lavare mai i chicchi di riso prima di cuocerli. Molti hanno questa abitudine ed è utile nel caso si vogliano chicchi di riso separati. Ma per il risotto è sconsigliata, perché elimina proprio quell’amido superficiale che crea cremosità.

Esaltare il gusto

Nel risotto, riso e alimenti si uniscono per formare un tutto unico. I sapori si fondono e tuttavia una parte di questi potrebbe essere assorbita dall’amido, così che il profumo e il gusto ne perderebbero. Il segreto per ravvivare questi sapori è di aggiungere al risotto un po’ di vino bianco a inizio cottura. Il vino bianco, con la sua tipica acidità, fa venir fuori i sapori assopiti e il risotto riprende tutto il suo magnifico gusto.

Questi trucchetti ci aiuteranno ad assaporare un buon risotto come quello dei grandi chef. Ecco un consiglio sulla qualità di riso a più basso indice glicemico.