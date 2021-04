I tappeti li usiamo per arredare i nostri ambienti domestici e servono per raccogliere le gocce d’acqua in ambienti come il bagno e la cucina. Essi possiedono dunque sia una funzione estetica sia pratica. Con il tempo, l’uso dell’aspirapolvere e i lavaggi frequenti possono rovinare i nostri tappeti sfibrandoli, scolorendoli o addirittura danneggiandoli. Proprio per questo motivo, oggi vogliamo suggerire in che modo possiamo recuperare i nostri tappeti per altri usi prima di gettarli via. Infatti, non butteremo più i tappeti vecchi ed inutilizzati dopo aver scoperto in quanti incredibili modi possiamo riutilizzarli.

Attutire i rumori

Se possediamo dei vecchi elettrodomestici rumorosi, possiamo mettere un vecchio tappeto che non usiamo più sotto di essi. In questo modo riusciremo ad attutire i rumori della lavatrice o del frigorifero in modo semplice.

Tappetini da usare in auto

Da un vecchio tappeto inutilizzato possiamo ricavare dei tappetini per l’automobile. Se siamo bravi con il taglio e cucito, possiamo realizzarli della stessa misura dei precedenti per avere un ricambio quando gli altri saranno da lavare. Se siamo soliti caricare sul bagagliaio dell’auto cassette della frutta o altri oggetti sporchi, mettiamo un tappeto nel vano bagagliaio per rivestirlo. Questo ci permetterà di proteggerlo e tenerlo pulito più facilmente.

Per proteggere le ginocchia

Un vecchio tappeto può essere riadattato per altri usi. Se facciamo giardinaggio, sappiamo bene che questa attività può portarci spesso a sporcarci le ginocchia perché dobbiamo poggiarle a terra. In questo modo, potremo spostarlo ogni qualvolta saremo costretti a chinarci per lavorare. Inoltre, tenere un tappetino vecchio in macchina può esserci utile nel momento in cui dovremo cambiare la ruota dell’auto e dovremo inginocchiarci sull’asfalto.

Tiragraffi

Da un vecchio tappeto possiamo ricavare parte di tessuto che ci servirà per realizzare un colorato tiragraffi per il nostro gatto. Se siamo amanti del riciclo creativo, prendiamo un pezzetto di cartone spesso o di compensato e rivestiamolo con il tessuto del tappeto usando la colla a caldo. Mettere il tiragraffi nei luoghi preferiti dal nostro felino potrebbe aiutarci a proteggere i mobili e le tende di casa.

Non butteremo più i tappeti vecchi ed inutilizzati dopo aver scoperto in quanti incredibili modi possiamo riutilizzarli. Sia in casa, sia all’esterno questi possono rivelarsi ancora molto utili.

