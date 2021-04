Dopo tutto questo tempo passato in casa, una bella vacanza è ciò che ci meritiamo. Ne abbiamo bisogno, per recuperare quella normalità che tanto ci manca. Ed è per questo che, in questo articolo, abbiamo pensato di stilare una lista di alcune tra le spiagge più belle della Grecia, ma sempre con un occhio al portafogli.

I posti di cui stiamo per parlare sono davvero magici, da cartolina, e si adattano bene a vacanze romantiche, ma anche in famiglia. Lunghissime spiagge di sabbia chiara e mare cristallino, che cosa volere di più? Partiamo subito! Ecco quali sono le 3 spiagge più economiche e paradisiache della Grecia, adatte a vacanze romantiche o in famiglia.

La spiaggia del Relitto di Zante

Partiamo dicendo che in Grecia ci sono così tante spiagge straordinarie che scegliere è davvero difficile. Ne esistono per tutti i gusti, da quelle sabbiose a quelle più rocciose, basta solo scegliere. Partiamo da una spiaggia tra le più fotografate di sempre, ovvero la spiaggia del Relitto.

Si trova a Zante, l’isola famosa per aver dato i natali al poeta Ugo Foscolo. Questa spiaggia è un vero spettacolo: la costa frastagliata e incontaminata che svetta sul mare blu cristallino è pura magia per gli occhi. Sono tantissimi i turisti che accorrono in questo angolo di paradiso per scattarsi una foto che lascerebbe chiunque a bocca aperta.

Elafonissi, Creta

Quella di Elafonissi è una tra le spiagge più belle del mondo. È una vera meraviglia, ed è una tra le poche al Mondo ad avere la sabbia rosa. Elafonissi è un vero e proprio universo a parte. La grande distesa di sabbia è perfetta per chi vuole rilassarsi ma anche per chi viaggia con dei bambini. Qui, infatti, il livello del mare è molto basso e, per questo, sicuro anche per i più piccoli.

Koukounaries, Skiathos

Ed eccoci arrivati ad una spiaggia meno conosciuta delle precedenti, ma non per questo meno bella, anzi. Ci troviamo a Skiathos, nell’arcipelago delle Sporadi. Qui è possibile trovare alloggi economici, adatti anche a studenti in cerca di una soluzione per una vacanza low cost. Basta saper cercare.

Anche a Skiathos le spiagge sono tantissime. E chi passa da qui, non può non fare tappa a Koukounaries. Questa spiaggia vanta un perfetto equilibrio tra aree libere e servizi per i bagnanti, sport, ma anche tranquillità… Insomma, è la soluzione perfetta per ogni necessità. Oltretutto questa spiaggia sorge in un contesto da cartolina che farà molto bene agli occhi. In pratica abbiamo l’imbarazzo della scelta!

