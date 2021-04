Le padelle antiaderenti sono molto utili in cucina. Le utilizziamo praticamente tutti i giorni, perché comode, facili da pulire e perché impediscono ai cibi di attaccarsi. Il problema è che, queste pentole, necessitano di attenzioni particolari. Infatti, sono molto più delicate delle normali pentole. Per questo motivo dobbiamo utilizzarle con delle accortezze particolari. Evitando gli errori più comuni che potrebbero danneggiarle.

In particolare, c’è un gesto che facciamo tutti quotidianamente e che rovina le nostre padelle. Vediamo insieme di che gesto stiamo parlando. Dobbiamo fare attenzione perché le padelle antiaderenti si rovinano e diventano inutilizzabili per colpa di questo errore che commettiamo inconsapevolmente.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Pensiamo di fare bene, ma sbagliamo

Uno degli errori che danneggia maggiormente le nostre padelle antiaderenti è preriscaldare in anticipo la padella vuota. Non bisogna mai lasciare riscaldare la nostra padella sul fuoco per troppo tempo quando è ancora vuota. Questo gesto sarebbe la causa di parecchi problemi.

In particolare, potrebbe ridurre il suo effetto antiaderente, il colore del fondo potrebbe subire delle variazioni. O, nei casi più gravi, addirittura arrivare a staccarsi. È questo il motivo per cui dobbiamo fare attenzione perché le padelle antiaderenti si rovinano e diventano inutilizzabili per colpa di questo errore che commettiamo inconsapevolmente. Oltretutto, se il colore del fondo dovesse staccarsi, potrebbe attaccarsi ai cibi che poi andremmo ad ingerire. Un problema, quindi, anche dal punto di vista della nostra salute.

La regola d’oro

La regola d’oro per evitare di rovinare questo tipo di pentole è utilizzare sempre utensili in legno o in silicone. In commercio sono sempre più diffusi gli utensili di nuova generazione. Creati con materiali del tutto igienici e sicuri.

Gli utensili in silicone, appunto, hanno il vantaggio di adattarsi perfettamente ad ogni forma che incontrano. Sono più resistenti. E più facili da lavare. Inoltre sono degli ottimi isolanti termici e non graffiano! In questo modo salvaguarderemo a lungo lo stato delle nostre padelle antiaderenti.

Approfondimento

L’idea geniale per disincrostare le pentole senza sforzi con questo prodotto che abbiamo tutti in frigo