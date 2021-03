Bridgerton è una serie tv statunitense molto recente che sta spopolando su Netflix. Questa serie tv sta avendo un grande successo e, tra le molte cose che affascinano, c’è l’ambientazione nell’Inghilterra dell’Ottocento. Così Bridgerton, oltre ad appassionare con la sua trama, ha risvegliato in molte persone la voglia di arredare la casa con questo stile. Stiamo parlando dello stile cottagecore: ecco come arredare casa ispirandosi alla serie tv Bridgerton.

Cos’è lo stile cottagecore

Lo stile cottagecore rappresenta la volontà di ricreare uno scenario bucolico. Questo stile si caratterizza per la prevalenza di colori sui toni pastello, complementi d’arredo vintage e spazi ispirati alla natura. Lo stile cottagecore ha come capisaldi il richiamo alla natura, il rispetto per essa e l’ecosostenibilità. Per questo motivo non possono mancare piante e fiori freschi, elementi il legno e quadri che hanno come oggetto la natura in tutte le sue forme. Ecco come arredare casa ispirandosi alla serie tv Bridgerton: entriamo nel dettaglio.

Second hand e vintage

Il primo luogo in cui dobbiamo cercare per trovare un arredo in perfetto stile cottagecore sono i mercatini dell’antiquariato o dell’usato. In questi luoghi possiamo trovare complementi d’arredo che fanno al caso nostro. Sono perfetti i mobili con venature a vista oppure oggetti di decoro in materiali eco-chic. Tra i materiali eco-chic spiccano i cestini di vimini da utilizzare sia per gli interni, sia per gli esterni.

Vestire l’ambiente

Il ritorno della carta da parati è uno degli elementi che caratterizzano questo stile. In particolare, quelle dai toni pastello e con fantasie che richiamano la natura, come fiori e animali ad esempio. Sono perfette anche fantasie dal richiamo botanico anche di stampo più moderno, ma sempre nei toni pastello. Sono molto importanti le tende, i tappeti e i rivestimenti di divani, poltrone e cuscini. Tutto dev’essere su toni pastello e in fantasia d’ispirazione botanica.

Articoli handmade e fiori

In perfetto stile cottagecore sono gli oggetti fatti a mano che possiamo trovare già nelle nostre case oppure in piccole botteghe artigiane. Sono ottimi gli oggetti in ceramica o porcellana dipinta oppure boccette di vetro in cui mettere i fiori. I fiori, infatti, sono l’elemento chiave per ricreare questo stile. Possiamo riciclare vecchie cassette della frutta in legno per mettere dei fiori freschi al loro interno. In alternativa, i barattoli della marmellata possono essere l’ideale per ospitare un mazzetto di fiori freschi da mettere sui davanzali, sui mobili o sul caminetto.

Ecco come arredare casa ispirandosi alla serie tv Bridgerton: questi sono gli elementi che non possono assolutamente mancare per riuscire nel nostro intento.

Approfondimento

