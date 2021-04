La salute dei nostri denti è importante. Non solo: un bel sorriso è anche il migliore dei biglietti da visita. Per questo è bene badare alla nostra igiene orale. Tra prodotti sbiancanti e collutori miracolosi, in commercio troviamo l’imbarazzo della scelta in fatto di cura della nostra bocca. Ma non tutti sanno che esistono dei rimedi fai da te riconosciuti come alleati numeri uno dei nostri denti da generazioni. Rimedi popolari che non solo funzionano, ma con cui rinunciamo a ogni additivo chimico. Oggi parliamo di una pianta aromatica che ha effetti miracolosi sui denti e non solo. Con questa pianta curiamo la nostra igiene orale risparmiando centinaia di euro all’anni di dentifricio e collutorio.

La pianta aromatica che fa bene ai denti

È chiaro che non stiamo rinnegando l’utilità del dentifricio. Eppure è vero che in Italia consumiamo molto più dentifricio del dovuto, contribuendo in modo spropositato all’aumento di rifiuti plastici. Inoltre, spendiamo molto più del dovuto. Un rimedio a tutto questo è la salvia: con questa pianta curiamo la nostra igiene orale risparmiando centinaia di euro all’anno di dentifricio e collutorio. Grazie alla presenza di minerali come calcio, magnesio e potassio, le foglie di salvia hanno un’azione abrasiva che limita gli effetti della placca. Ha anche un effetto rinfrescante, che profuma l’alito. Strofinare le foglie di salvia sui denti darà loro forza e lucentezza.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Possiamo anche unire la salvia ad altri ingredienti naturali così da formare un vero e proprio dentifricio fatto in casa. Vediamo come.

Il dentifricio naturale e fatto in casa miglior alleato dell’igiene orale

Per il nostro dentifricio fatto in casa abbiamo bisogno di:

a) 2 cucchiaini di argilla verde;

b) un cucchiaino di amido di mais;

c) acqua depurata;

d) mezzo cucchiaino di bicarbonato di sodio;

e) qualche goccia di propoli;

f) della salvia o dell’olio essenziale alla salvia.

Per preparare il dentifricio non ci resta che versare in un recipiente gli ingredienti, nell’ordine della lista. Mescoliamo il tutto fino a ottenere una sostanza compatta e lasciamo riposare in frigorifero per un po’. Una volta tirato fuori l’impasto avremo un dentifricio al 100% naturale, ottimo per sbiancare i denti e per la salute delle gengive.