L’autunno è arrivato cambiando il clima e i paesaggi da nord a sud. Le foglie cadono lasciando i rami spogli. Il paesaggio autunnale è davvero stupendo e malinconico.

Come molti di noi sanno, questa stagione è caratterizzata dalla presenza delle castagne. In autunno, chi non ha mai passeggiato con un delizioso sacchetto di caldarroste?

Nelle prossime settimane le nostre strade si riempiranno di caldarrostai pronti a venderci questa specialità tipica del periodo. Oggi vogliamo spiegare come cuocere le castagne buone come quelle dei famosi caldarrostai.

Infatti, per cuocere alla perfezione le castagne bastano 4 segreti della nonna che pochi conoscono. Le nostre nonne ci insegnano sempre grandi trucchi per cucinare, preparare e conservare le cose al meglio. Ad esempio, ecco come conservare a lungo i limoni con questi 4 geniali trucchi della nonna.

Siccome comprare le caldarroste costa molto, se andiamo personalmente a raccogliere le castagne possiamo risparmiare molto. In più, seguendo questi pratici consigli riusciremo a prepararle nella comodità di casa ottenendo lo stesso risultato.

Per preparare delle castagne perfette dobbiamo innanzitutto trovare e scegliere quelle più adatte. La castagna migliore per preparare le caldarroste è la mondina.

Questo nome suggerisce la loro più peculiare caratteristica. Infatti, le castagne mondine sono quelle che si mondano, ovvero si sbucciano più facilmente.

Questo tipo di castagne ha una buccia marrone con riflessi tendenti al rosso. In ogni caso, possiamo usare anche castagne più generiche e piccole per il nostro scopo. È importante però che la buccia delle castagne che sceglieremo sia bella lucida.

Prima di iniziare

Dobbiamo assolutamente fare una cosa prima di mettere a cuocere le nostre castagne. Usiamo un coltello appuntito ed affilato per incidere le castagne.

Facciamo un’incisione sulla parte bombata della buccia. Facendo molta attenzione a non ferirci, incidiamo con il coltello in senso orizzontale facendo attenzione a non sezionare anche la polpa.

Non dobbiamo sottovalutare l’importanza di questa operazione. Infatti, non incidere le castagne le farebbe esplodere in cottura.

La cottura

Possiamo preparare le castagne a casa facilmente e senza problemi. L’unica cosa che ci occorre veramente oltre le castagne è una padella forata.

Se abbiamo un camino non dovremo fare altro che cuocerle lì per 10 minuti. Ricordiamoci però di girarle spesso per non farle bruciare.

Se invece non abbiamo un camino, facciamo cuocere le nostre castagne sul fornello più grande che abbiamo in cucina. Ovviamente si tratta di una cottura diversa da quella offerta dal camino e le nostre castagne dovranno cuocere di più. Girandole spesso dovremo farle cuocere per circa 40 minuti.

Consiglio

A metà cottura dovremo spruzzarle con acqua o con un po’ di vino. Questa mossa permetterà alle nostre castagne di cuocere in maniera uniforme mantenendo un buon grado di umidità. Inoltre, rimarranno più morbide una volta finita la cottura. Possiamo conservare le castagne cotte in questo modo nel frigorifero per circa 2 giorni, ma sconsigliamo di congelarle.

Infine, a cottura terminata quando sono ancora ben calde avvolgiamole in un panno. In questo modo riusciremo a sbucciarle più facilmente.