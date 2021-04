Tra i tanti oggetti che si accumulano in casa e che spesso e volentieri non si sa come utilizzare, troviamo di sicuro le scatole di scarpe.

Nonostante molti le buttino noi potremo però dare nuova vita a questi oggetti, grazie al riciclo creativo. Vediamo allora in questo articolo perché non butteremo mai più le scatole di scarpe grazie a queste tecniche di riciclo creativo.

Una originale casa delle bambole

Un’idea estremamente originale per riciclare le scatole delle scarpe vecchie e ormai inutilizzate è quella di trasformarle in una piccola casa per le bambole. Con un po’ di ingegno e tanta fantasia questo semplice oggetto potrebbe diventare il progetto preferito da mamme e bambine.

L’idea è davvero molto semplice: i lati della scatola saranno le mura di casa; il fondo diventerà il pavimento; mentre potremo utilizzare il coperchio, appositamente ritagliato, per creare le pareti delle varie stanze. Ecco allora che avremo la nostra casetta tutta da tappezzare, ammobiliare e decorare a seconda dei gusti.

Un pratico cestino portapane

Allo stesso modo potremo convertire una semplice scatola di scarpe in un cestino pratico e decorativo, che andremo a utilizzare come portapane.

Sarà sufficiente ricoprire la scatola con della corda o dello spago ben robusto, fissandoli per bene con della colla per bricolage. Potremo poi anche aggiungere al nostro nuovo cestino un manico sul lato, grazie a un semplice nastro o utilizzando il cartoncino ricavato dal coperchio. E così avremo, quindi, trasformato una scatola pressoché inutile in un nuovo e originale portapane fai da te.

Un simpatico cestino da picnic

Per finire, le scatole di scarpe possono anche diventare un simpatico cestino da picnic. Basterà semplicemente rivestire l’esterno della scatola con del tessuto colorato, mentre l’interno andrà foderato con del materiale impermeabile. Aggiungiamo allora un paio di nastri colorati e avremo ottenuto anche manici e tracolle per il nostro cestino. Abbiamo creato, quindi, una soluzione perfetta e unica per trasportare posate, piatti e tovaglietta per i nostri futuri picnic.

Ecco perché non butteremo mai più le scatole di scarpe grazie a queste tecniche di riciclo creativo.

