Il balcone è un piccolo spazio prezioso, è un piacere abbellirlo con piccoli dettagli che lo rendano speciale.

La maggior parte di noi, in questo periodo primaverile, ama renderlo più colorato possibile grazie a piante di ogni genere.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

In questo articolo parleremo delle piante che doneranno al nostro balcone un aspetto straordinario, da rimanere a bocca aperta.

Vediamo quindi i 3 meravigliosi fiori a cascata che abbelliscono il balcone rendendolo tanto unico da fare invidia a tutti.

Meravigliosi fiori a cascata che abbelliscono il balcone

La Surfinia petunia è una pianta ricca di fiori di diverse tonalità: bianca, rossa, lilla o fucsia rendendo così il balcone coloratissimo e profumato.

Questa pianta cresce in modo davvero rapido, infatti, i suoi fiori si estendono in cascate anche molto lunghe.

Ha steli particolarmente sottili mentre le foglie sono appiccicose e ricoperte da peluria.

Dal mese di marzo a settembre lo spettacolo di questi fiori si ripete senza sosta, quindi dovremo approfittarne in questo periodo.

La Lobelia pendula è una pianta spettacolare e per questo viene utilizzata come fiori a cascata per abbellire molti balconi.

La pianta è ricca di fiori di piccole dimensioni, il loro colore ha tonalità che vanno dal rosso, azzurro, blu elettrico, viola fino al bianco.

È ideale per i balconi dove il sole batte nelle prime ore della giornata o che abbia una posizione di penombra.

I gerani parigini sono fiori riconosciuti per il loro aspetto decorativo e per la loro ricca fioritura.

Per questa ragione sono perfetti per creare delle vere e proprie cascate multicolori sui nostri balconi, raggiungendo facilmente un metro e mezzo di lunghezza.

I suoi colori variano dal rosa, porpora o bianco e la sua fioritura inizia proprio ora quindi prendiamo nota.

Ecco i 3 meravigliosi fiori a cascata che abbelliscono il balcone rendendolo tanto unico da fare invidia a tutti, pronti?

Piante ed umore

Crescere le piante ci trasmette un’incredibile sensazione di benessere che ci aiuta a calmare lo stress quotidiano.

Soprattutto in questo periodo difficile, fatto di quarantena e restrizioni è importante avere una valvola di sfogo.

Fiori e piante ci aiutano a migliorare l’umore e ci stimolano la creatività, cosa che dobbiamo cercare di non perdere mai.