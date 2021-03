Riutilizzare le vecchie scarpe è un metodo semplice ed efficace per ridurre il nostro impatto sull’ambiente e risparmiare qualche soldo facendo anche bella figura. Scarpe e sandali ma anche tacchi e scarponi, sono tutti oggetti ai quali potremmo regalare nuova vita invece di buttarli nella spazzatura.

Capita spesso di conservare un paio di scarpe vecchie pensando di usarle in un secondo momento per poi, però, dimenticarcele. Lasciandole così in un angolo a prendere polvere, in attesa che ci decidiamo a buttarle.

Leggendo questo articolo allora non butteremo mai più le scarpe vecchie grazie a questi tre sorprendenti trucchi di riciclo creativo.

Una originale casetta per gli uccelli

Prendere un oggetto comune e inserirlo in ambienti inaspettati è ormai diventata una moda dei nostri giorni. Ecco perché trasformare dei vecchi stivali in una casetta per gli uccelli o in una piccola mangiatoia è un’idea originale e al passo coi tempi. Il procedimento sarà davvero molto semplice: basterà fissare uno stivale al tronco di un albero e riempirlo poi con frutta e becchime così da diventare un punto di ritrovo per tantissimi uccelli.

Oppure ancora potremmo appenderlo a un albero o a un palo in giardino, rendendolo magari più stabile con una semplice base in legno. E avremo ottenuto una bellissima casetta.

Una fioriera particolare e simpatica

Un altro modo semplice e originale per riciclare le scarpe vecchie è quello di usarle come vaso per i nostri fiori. Creare una fioriera con vecchie scarpe sarà semplicissimo, dovremo solo riempire le calzature di terra per poi piantare i nostri fiori preferiti.

Ecco allora che avremmo ottenuto dei vasi simpatici ed ecologici e, se scelte piante aromatiche, anche una originalissima erboristeria casalinga.

Scarpe o stivali come bellissime lampade

Per finire, un’altra idea per riciclare le scarpe vecchie sarà quella di trasformarle in delle lampade. Dovremmo soltanto praticare dei fori alla base, per poter far passare il filo, e fissare per bene il portalampada, in modo che non si muova.

Ecco allora spiegato perché non butteremo mai più le scarpe vecchie grazie a questi tre sorprendenti trucchi di riciclo.

