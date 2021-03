Riciclare, al giorno d‘oggi, è diventata un’attività davvero importante nella nostra vita. Parliamo infatti di un modo estremamente efficace per ridurre la produzione dei rifiuti che inquinano l’ambiente. Ne abbiamo già parlato in un precedente articolo intitolato “Non butteremo mai più i barattoli in alluminio grazie a queste tre semplici tecniche di riciclo”.

Oggi però vedremo invece assieme 3 idee originali per riciclare in modo creativo questo oggetto che andrebbe altrimenti buttato nella spazzatura: i cartoni delle uova.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Dobbiamo fare però una piccola premessa. Prima di andare ad elencare tutte le possibili alternative all’utilizzo dei cartoni di uova bisogna ricordare la più semplice e ovvia fra tutte. Per non accumulare troppe confezioni in casa sarà sufficiente portare quelle vecchie al supermercato e usarle per riporvi le uova sfuse.

Una simpatica scatola regalo

Invece di buttare i cartoni delle uova potremmo trasformarli in delle bellissime e simpatiche scatole regalo. Basterà un po’ di colore. Qualche nastro o spago decorativo e tanta fantasia per dare nuova vita a un oggetto prima destinato alla spazzatura.

Grazie a questo piccolo gesto ecologico avremo ottenuto allora una simpatica ed economica scatola regalo da riempire con dolci e cioccolati, perfetta come regalo.

Originali lampade decorative

Allo stesso modo, un’ottima idea per riciclare questi oggetti è quella di trasformarli una bellissima lampada decorativa. Possiamo incollare questi cartoni delle uova, uniti fra di loro e colorati in modo originale. Per esempio, per creare dei paralumi dal design intrigante e innovativo.

Dovremo solo fare attenzione al tipo di colla da utilizzare, onde evitare che con il caldo delle lampadine la sciolga e rovini tutto il lavoro fatto.

Un piccolo terrario per piantine

Infine possiamo trasformare una semplice confezione di uova, senza alcuna modifica, in un pratico mini terrario in cui far germogliare i nostri semi.

Questo infatti funzionerà proprio come tanti piccoli vasetti, tutti in fila e organizzati, ai quali dovremo solo aggiungere po’ di fertilizzante e d’acqua.

Erano queste 3 idee originali per riciclare in modo creativo questo oggetto che andrebbe altrimenti buttato.