La cipolla è uno di quegli alimenti sempre presenti nelle cucine italiane, la si può utilizzare in mille modi, sia cruda che cotta. È un ingrediente chiave delle nostre ricette, dà sapore ed esalta i piatti. Ma non tutti sanno le sue proprietà benefiche e terapeutiche.

Inoltre, oltre ad essere ipocaloriche, le cipolle hanno proprietà anti-ossidanti e anti-infiammatorie, sono ricche di fibre, vitamina C, acido folico, quercetina e composti dello zolfo. Grazie alla presenza di questi due ultimi elementi, hanno anche proprietà antimicrobiche. Ovvero, grazie al consumo di cipolle, si può eliminare la crescita di microrganismi dannosi, come batteri.

Ma è incredibile che anche le bucce delle cipolle hanno degli effetti incredibili per le piante. Infatti, non butteremo mai più le bucce di cipolla con questo metodo da far invidia ai migliori vivaisti. Ebbene sì oltre ad essere alleate per la nostra salute, lo sono anche per la salute delle nostre piante. Scopriamo di seguito il perché e come fare.

Non butteremo mai più le bucce di cipolla con questo metodo da far invidia ai migliori vivaisti

Le bucce di cipolla possono diventare un ottimo fertilizzante naturale per le nostre piante, aiuterà le nostre piante a rinvigorirsi. Con questo semplice metodo potremo curare le nostre piante da interno e mantenerle in salute. Ma come creare il nostro fertilizzante naturale? È semplicissimo, basterà seguire pochi passi.

Mettere da parte le bucce di cipolle (una manciata), mescolare in 1,5 litri d’acqua e portare ad ebollizione, farle bollire per 5 minuti circa. Lasciare poi nell’acqua bollente per qualche ora e poi filtrare. Si può utilizzare 2/3 volte a settimana senza eccedere.

Inoltre si può anche utilizzare per pulire le foglie, versando il liquido in uno spruzzino. Con questo rimedio naturale, proteggeremo le piante da malattie e parassiti. Tale fertilizzante è universale e utilizzato anche nella coltivazione di qualsiasi coltura da giardino. Infatti, le molteplici vitamine contenute nella cipolla fa sì che l’infuso di cipolle sia un ottimo fertilizzante per ortaggi, frutta, bacche e fiori. Oltre a proteggerli dai parassiti.

