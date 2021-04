Dobbiamo partire per le vacanze, ma ci preoccupa la salute delle nostre piante al rientro? Ebbene con questo piccolo trucco, partire non sarà più un problema. È incredibile come queste bustine che tutti buttiamo salvano la vita alle piante quando siamo in vacanza. ProiezionidiBorsa, quest’oggi illustra ai Lettori come le bustine di gel di silice possono esserci d’aiuto. Chissà quante volte, trovandole nelle borse, nelle scatole di scarpe o all’interno di un portafogli, appena acquistati, le abbiamo gettate via, non sapendo a cosa servissero.

Invece, queste bustine assorbono l’umidità all’interno di imballaggi, e proteggono i prodotti dalle brutte conseguenze di questa. Ecco perché le ritroviamo un po’ ovunque. Pertanto, va da sé che possono utilizzarsi anche quando mettiamo in ordine i nostri armadi e le nostre scatole. O, ancora nelle credenze per evitare l’umidità che spesso vi si crea.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

È incredibile come queste bustine che tutti buttiamo salvano la vita alle piante quando siamo in vacanza

Ad ogni modo, quest’oggi, daremo un consiglio per tutti gli amanti delle piante. Partire per le vacanze non sarà un problema per le nostre piante grazie alle bustine di silice gel. Infatti non tutti sanno che queste bustine sono un toccasana per le nostre piante e le salvano quando siamo in vacanza. Vediamo di seguito perché e come utilizzarle.

Il gel di silice è un prodotto disidratante di sintesi, ottenuto grazie al biossido di silicio. Questa sostanza è innocua dotata di proprietà assorbenti e disidratanti. Per gli appassionati di giardinaggio o per chi ha un orto, questo gel contenuto nelle bustine, viene utilizzato per mantenere umide le radici delle piante.

In particolare, sono utilissime quando non possiamo prenderci cura delle piante se siamo fuori per lunghi periodi, come le vacanze. In che modo?

Come fare?

Basterà versare le palline di gel contenute nelle bustine sulla terra, intorno alle piante. In tal modo l’umidità verrà ceduta molto lentamente e le radici non marciranno. Inoltre sono molto utili per la conservazione dei semi.

Basterà inserire una bustina di silice gel tra i semi per proteggerli e salvarli da muffa e batteri in attesa di piantarli. È incredibile davvero, come queste bustine, che tutti buttiamo, salvano la vita alle piante quando siamo in vacanza. Partire per le vacanze non sarà più un problema per le nostre piante, grazie a queste piccole e utilissime bustine.

Approfondimento

Ecco dei semplici modi per conservare le fragole e mangiarle tutto l’anno