La bella stagione è quasi arrivata. Ad attenderci ci saranno il mare, il sole e tanto relax per chi potrà godere appieno delle giornate estive. Certamente si spera che quest’estate andrà meglio rispetto alle precedenti. Meno restrizioni e più opportunità di sfoggiare i tanto amati vestitini, bermuda, shorts. Insomma i tipici capi estivi che mettono in risalto le nostre gambe lisce. Chi meglio della ceretta ha questo potere?

Chi ha usato in passato e che continua ad usare la ceretta come metodo efficace per rimuovere i peli sa bene il dolore che provoca nel momento dello strappo. Per non parlare poi del rossore che lascia, dipendendo dalla parte del corpo che andiamo a trattare.

Insomma, la ceretta è davvero un metodo incredibile per estirpare i fastidiosi peli superflui ma purtroppo ben dice il detto “se bella si vuole apparire, un minimo si deve soffrire”.

Eppure, non c’è bisogno di allarmarsi. Ecco come avere gambe lisce e morbide con questo fantastico metodo alternativo alla ceretta assolutamente indolore.

La cera nera

Ecco come avere gambe lisce e morbide con questo fantastico metodo alternativo alla ceretta assolutamente indolore. La cera nera non solo non ha bisogno di strisce per rimuoverla attraverso lo strappo doloroso ma è soprattutto delicata. Questa cera è facile da utilizzare. Si adagia sulla parte da trattare con l’aiuto di una spatola e si attende qualche minuto. Dopo di che, si toglie con le mani non appena si asciuga come qualsiasi strato. Il risultato? Gambe lisce e soprattutto non reduci dal trauma che provoca il rossore.

Tutto ciò è possibile perché la cera nera non ha bisogno dell’intensità di calore che, invece, è il mezzo fondamentale per la cera tramite lo strappo. Inoltre, non c’è neanche bisogno dell’olio o della crema che solitamente si utilizza per rimuovere i residui di cera. Anche se, per raggiungere al meglio l’effetto desiderato, è sempre consigliato l’uso di questi prodotti anche per dare elasticità e idratazione alla pelle.

Ovviamente può essere utilizzata anche dagli uomini, poiché riesce ad estirpare anche quei peli che hanno un’elevata resistenza.

Non rimane altro che provare la cera nera per avere gambe lisce e delicate e saremo pronti per l’estate.