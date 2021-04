Nel Regno Unito, ma anche negli Stati Uniti, non è raro imbattersi in stupendi angolini, creati con estrema cura, dedicati al caffè, al thè e alle tisane. Proprio come nelle spa, esiste la zona tisaneria, anche nella nostra abitazione possiamo ricreare lo stesso angolo.

Come creare l’angolo dedicato al thè e alle tisane più una fantastica tisana sgonfiante

Questo spazio rigenerante non deve essere necessariamente ampio. Basta una parete larga 1,5 m. Inoltre non si deve collocare per forza in cucina, può essere predisposta in un disimpegno, in soggiorno o in veranda.

Di seguito proporremo due diversi stili per concepire l’angolo tisaneria.

L’angolo tisaneria in stile romantico

Degli elementi non possono mancare in un angolo tisaneria country o shabby:

Le insegne stile farmhouse. Le scritte decorative in legno, o le insegne vintage, sono irrinunciabili. E vanno appese in alto alla parete che si è scelta come tisaneria domestica. Le scritte più ricorrenti sono “Coffee”, ” Bistrot” oppure “Keep calm and Make Tea”.

Possiamo però scegliere di crearle noi direttamente con una tavola in legno grezzo, un impregnante e uno stencil per comporre la scritta in caratteri calligrafici. In questo caso si può addirittura scrivere “Tisaneria di Casa …”.

Lo scaffale pensile o la credenza con piattaia in legno. Naturalmente le tisane vanno sistemate in ordine, in primo piano, perché sono “l’attrazione principale” del nostro angolo. Consigliamo di scegliere uno scaffale piattaia o una credenza con alzata e fondo dogato, ove porre la vasta scelta dei nostri infusi.

Le scatole in latta o i vasi speziali. Come contenitori possiamo scegliere tra barattoli o scatoline in latta quadrata dai motivi floreali inglesi oppure fantasie stilizzate in stile giapponese. In alternativa, ispirandosi agli scaffali delle farmacie antiche, potremmo optare per dei vasi da speziali.

La base d’appoggio con tazze e bollitore. La base della credenza deve ospitare un vassoio con le tazze, la zuccheriera e il bollitore elettrico sempre pronto. Le tazze si possono anche appendere ai ripiani dello scaffale con dei ganci curvi a vite.

Le mug floreali inglesi e le poltroncine a conchiglia

Le mug floreali inglesi. In un angolo tisaneria in stile romantico non possono mancare le porcellane con decori floreali in stile inglese.

Le poltroncine a conchiglia. In un angolo dedicato al relax non può mancare il comfort di una poltrona. Se lo spazio è fruito da un solo componente della famiglia alla volta, per una pausa meditativa, o per la lettura di un buon libro, si può scegliere anche una chaise lounge. Se è una zona destinata a condividere con un’amica quattro chiacchiere, sorseggiando un caldo infuso, si può optare per due poltroncine dalla forma a conchiglia per il massimo confort.

L’angolo tisaneria in stile centro Benessere

Decisamente più lussuoso, e con un design esclusivo, sarà l’angolo tisaneria per un relax in stile moderno.

Questi gli elementi essenziali:

a) scaffali pensili a casellario in legno laccato chiaro. Per un effetto ancora più suggestivo si possono inserire dei miniled a sensore per retroilluminare ogni modulo dello scaffale con il suo barattolo;

b) barattoli in ceramica bianca al posto della latta;

c) tazze design in grès;

d) bancone con sgabelli alti in stile open bar;

e) strisce led a luce calda da fissare sotto al top del bancone.

Una fantastica tisana sgonfiante

Ma nel titolo "Come creare l'angolo dedicato al tè e alle tisane più una fantastica tisana sgonfiante", abbiamo fatto una promessa.

Ecco la ricetta per la tisana sgonfiante.

Preparare nel mortaio un cucchiaino da caffè di semi di finocchio, un cucchiaino di semi di cumino, un cucchiaino di semi di anice stellato, un cucchiaino di semi coriandolo.

Pestare il mix di semi con il pestello e trasferirli in una pentola con un litro di acqua.

Si possono aggiungere, volendo, anche dei fiori camomilla per le rinomate proprietà lenitive.

Portare a bollore e lasciare in infusione per cinque minuti.

Abbiamo visto, dunque, come creare l’angolo dedicato al thè e alle tisane più una fantastica tisana sgonfiante.