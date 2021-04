I sacchetti di carta sono tra tutti gli oggetti destinati alla spazzatura che si accumulano nelle nostre case senza trovare mai un vero e proprio utilizzo. Questo succede però perché sono davvero in pochi quelli che si rendono conto che questo oggetto, tanto sottovalutato, a decine di utilizzi alternativi. Vediamo allora come mai non butteremo mai più i sacchetti di carta del pane grazie a queste incredibili idee di riciclo pratico e creativo.

Per creare dei profumatissimi sacchetti deodoranti

Possiamo usare i vecchi sacchetti in carta del pane per creare dei profumatissimi deodoranti naturali, da mettere nei cassetti e nell’armadio. Grazie alla natura traspirante di questo materiale potremo allora riempire i sacchettini di carta con tantissimi fiori aromatici essiccati: in questo modo avremmo risolto per sempre il fastidioso problema del cattivo odore di chiuso nei vestiti.

Utilizziamoli per la cottura a vapore

Possiamo poi anche usare i sacchetti di carta per cucinare le verdure, utilizzando le tecniche di cottura al vapore. Posizioniamo il sacchetto in modo da coprire il cestello che utilizziamo per la cottura al vapore. Grazie a questo semplicissimo escamotages la cottura dalle nostre verdure sarà molto più rapida e completa, grande andarci così un pasto veloce e decisamente sano.

Per pulire velocemente piccoli oggettini e fiori finti

Per finire i sacchetti di carta del pane sono anche perfetti per riuscire a pulire piccoli oggettini dalle forme irregolari e anche fiori finti. Basterà inserirli dentro uno di questi sacchetti e aggiungerci assieme almeno un cucchiaio di bicarbonato e di sale fino: ecco allora che, dopo aver agitato per bene il nostro sacchetto, potremo rivelare degli oggetti puliti e dall’aspetto decisamente migliore. Questo trucco incredibile sarà d’ora in poi nostro alleato contro polvere e sporco ostinato, permettendoci anche di risparmiare su detergenti.

Erano proprio questi i motivi per cui non butteremo mai più i sacchetti di carta del pane grazie a queste incredibili idee di riciclo pratico e creativo.

