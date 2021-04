Tutti noi sappiamo bene che i capelli sono una parte fondamentale del nostro aspetto fisico. Capelli sani e lucenti danno un aspetto attraente e piacevole e per questo è importante curarli nel migliore dei modi.

In questo articolo abbiamo parlato di una speciale haircare routine del tutto naturale che ci permette di avere capelli meravigliosi.

Oggi però vogliamo parlare di come avere capelli sempre lucidi e morbidi con questo semplicissimo trucco per asciugarli.

La perfetta asciugatura che non rovina i nostri

Il primo passo da fare è iniziare a rivedere il modo in cui asciughiamo i capelli.

Moltissime persone sono abituate ad asciugare i capelli con l’aiuto del phon. Sicuramente si tratta di un metodo pratico e rapido, ma nasconde alcuni svantaggi che possono danneggiare i capelli.

Il calore del phon è infatti molto aggressivo e può danneggiare col calore i nostri capelli. In particolare, lo shock dato dallo sbalzo di temperatura può rovinare irrimediabilmente le fibre dei capelli.

Se teniamo alla salute e alla bellezza dei nostri capelli è meglio evitare l’uso del phon e passare a dei metodi più naturali e meno aggressivi, ecco come.

Dopo esserci lavati i capelli possiamo strizzarli molto dolcemente in modo da eliminare l’acqua in eccesso senza spezzarli.

Ora possiamo iniziare a pettinare i capelli in modo delicato con una spazzola in modo da eliminare i nodi.

Adesso anziché utilizzare il phon dovremo lasciare i capelli sciolti e non dovremo fare altro che aspettare che si asciughino da soli. In questa stagione ci vorranno pochi minuti, basta provare per credere.

Ogni dieci minuti possiamo pettinare in modo che si asciughino in maniera uniforme e ordinata.

Se smetteremo di usare il phon in poche settimane potremo vedere i nostri capelli completamente cambiati, morbidi e lucenti. I capelli opachi e danneggiati saranno ormai un brutto ricordo a cui non pensare.