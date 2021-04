Ammettiamolo, non c’è niente di meglio che indossare abiti che odorano di pulito e nuovo, ci fa sentire subito di buon umore.

Non è un risultato sempre garantito, capita per diversi motivi che quando ci prepariamo ed apriamo l’armadio, i nostri capi non profumano quanto vorremmo.

Per questo esiste un rimedio che non richiede l’utilizzo di un ammorbidente industriale, basterà prepararne uno con pochi ingredienti, del tutto naturali.

Svelato il sensazionale trucco per avere capi morbidi e profumati con un ammorbidente fatto in casa adatto proprio a tutti.

Balsamo e aceto di mele

Per prima cosa versiamo all’interno di un contenitore due tazze di acqua demineralizzata (indicativamente corrisponde a mezzo litro di acqua).

Successivamente, versiamo al suo interno un bicchiere di balsamo per capelli, possibilmente ecologico, e mescoliamo gli ingredienti insieme.

Infine, aggiungiamo una tazza di aceto di mele e mescoliamo il tutto in modo che sia tutto amalgamato.

Procuriamoci un flacone di detersivo che non ci serve più, che è un ottimo modo di riciclare, e versiamo all’interno un litro di acqua calda.

Per semplificare l’operazione, prendiamo un imbuto e versiamo il tutto nel flacone riciclato.

A questo punto avremo già preparato il nostro ammorbidente, dovremo solo scuoterlo nuovamente prima di usarlo per i nostri lavaggi.

Basterà circa un bicchiere di plastica per ogni lavaggio che faremo e voilà, i nostri capi saranno morbidi e profumati.

Vantaggi

Preparare un ammorbidente in casa, come abbiamo visto, è davvero semplice e fa bene anche alla lavatrice.

È consigliato perché non contiene sostanze chimiche che possono rivelarsi aggressive per la pelle o per l’ambiente.

Gli ammorbidenti fatti in casa sono indicati soprattutto per chi ha la pelle particolarmente sensibile o chi soffre di allergie.

Punto da non sottovalutare, andremo anche a risparmiare creando la nostra miscela con prodotti che spesso abbiamo già a disposizione in casa.

Abbiamo svelato il sensazionale trucco per avere capi morbidi e profumati con un ammorbidente fatto in casa adatto proprio a tutti, è ora di provare!