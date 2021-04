Non tutti sanno che anche i gusci delle noci possono essere riciclati in modo creativo. Il trucco è quello di impegnarsi, quando si spacca una noce, a romperne il guscio perfettamente a metà. Otterremo così dei piccoli oggetti fantastici e utilissimi per innumerevoli progetti creativi. Vediamo allora assieme perché non butteremo mai più i gusci di noce grazie a queste 3 sorprendenti tecniche di riciclo creativo.

Sapone esfoliante dai gusci di noce

Una interessante tecnica per riciclare i gusci delle noci è quella di creare una fantastica saponetta esfoliante. Il procedimento è davvero molto semplice. Per ottenere una saponetta esfoliante fatta in casa basterà sminuzzare finemente con un robot da cucina i gusci di noce, precedentemente messi da parte.

Ecco allora che potremo utilizzare questo composto di gusci di noce tritati nelle ultime fasi della preparazione del sapone fatto in casa: aggiungendolo magari come ingrediente in più durante il riutilizzo di vecchie saponette avanzate.

Collane e orecchini originali e trendy

Un altro simpatico metodo per riutilizzare il guscio di noce è quello di usarli per creare dei fantastici gioielli fai da te. Potremmo infatti tagliare i nostri gusci in piccole sezioni non troppo sottili ed unirle fra di loro con dei semplicissimi ed eleganti fili di rame. Potremo infatti procurarci tutto il necessario, filo di rame, gancetti e altre decorazioni, in qualunque negozio di hobbistica. In questo modo avremo riciclato un oggetto destinato alla spazzatura e anche creato dei gioielli, senza dover spendere nulla.

Un cesto per la frutta tutto al naturale

Per finire, un’idea di riciclo di sicuro non per principianti è quella di utilizzare si gusci di noce per creare un originale cesto per la frutta. L’idea sarebbe quella di prendere diversi gusci, intagliarli e livellarli per farli risultare tutti delle stesse dimensioni e spessore. In questo modo li potremo incollare assieme per assemblare, partendo dalla base, un cesto per la frutta tutto al naturale.

Il progetto sarà sicuramente impegnativo ma se portato a termine nel modo giusto potrà regalarci grandi soddisfazioni.

Ecco, quindi, che in questo articolo abbiamo visto come mai non butteremo mai più i gusci di noce grazie a queste 3 sorprendenti tecniche di riciclo creativo.