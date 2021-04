Tenere la macchina pulita sembra a volte un’impresa a dir poco titanica. Tra briciole, impronte di scarpe, peli di animali e quant’altro, i maniaci del pulito hanno da mettersi le mani nei capelli. Disparati sono i prodotti che ci vengono proposti per la cura e la manutenzione dell’automobile. Come al solito, però, si rischia di tralasciare delle soluzioni al 100% naturali che ci fanno risparmiare denaro e garantiscono risultati strabilianti. Oggi vedremo come lucidare la tappezzeria in pelle della nostra auto con questo impensabile ingrediente che tutti abbiamo in cucina. Una soluzione che a sentirla ci lascerà a dir poco scettici, ma che è testata e approvata da migliaia di fanatici.

Un condimento che sta bene con tutto e non solo in cucina

Abbiamo letto più volte sulle Pagine di ProiezionidiBorsa che alcuni prodotti alimentari possono darci una grande mano in altre faccende domestiche e non. Oggi parliamo proprio di un prodotto che ha del miracoloso, fondamentale in cucina come altrove. Si tratta dell’olio d’oliva. Questo pregiato nettare che tutto il mondo ci invidia ha molte proprietà benefiche, soprattutto come crema nutriente per cute e capelli. L’uso dell’olio come esfoliante risale addirittura alla Grecia Antica. A quei tempi, gli atleti si idratavano cospargendosi il corpo d’olio. Ma la vera notizia è che l’olio d’oliva non fa bene solo alla nostra pelle, ma anche a quelle dei sedili delle nostre auto.

Come lucidare la tappezzeria in pelle della nostra auto con questo impensabile ingrediente che tutti abbiamo in cucina

Per ripulire i sedili in pelle dell’auto e al contempo trattarli in modo da renderli morbidi e profumati, l’olio d’oliva è il nostro principale alleato. Non dobbiamo far altro che preparare una soluzione composta da acqua, detersivo per i piatti e appunto olio d’oliva. Possiamo sostituire quest’ultimo anche con l’olio di ricino. È normale che l’idea ci spaventi, ma sulla pelle l’olio non lascia macchia. Certo, dobbiamo ponderarne l’uso e aver cura di stenderlo con un panno in cotone. Il risultato sarà strepitoso.