Chi potrebbe rinunciare ad un gustoso piatto di spaghetti ai frutti di mare?

Solo se cucinato male e non saporito.

In effetti non è un piatto difficile da preparare e il suo profumo ci ricorda molto il mare e le vacanze.

Gli ingredienti principali sono le vongole, le cozze e i cannolicchi, poi l’aglio e il pomodoro.

Sapere come cucinare uno straordinario piatto ai frutti di mare e non fare errori banali che potrebbero compromettere il gusto della pietanza è molto importante, per la buona riuscita del piatto e per la bella figura con amici e parenti.

Questa pietanza così conosciuta è il simbolo della tradizione mediterranea, tanto amata e apprezzata ovunque.

Ecco come cucinare uno straordinario piatto ai frutti di mare e non fare errori banali, che potrebbero compromettere il gusto della pietanza.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Il primo errore da evitare è l’uso della passata

È meglio preparare gli spaghetti ai frutti di mare con dei buoni pomodorini, che in estate sono anche più saporiti e dolci.

Dal fruttivendolo acquistare dei datterini o dei ciliegini. Tagliarli in due e farli soffriggere in aglio e olio per pochi minuti, senza sfaldarli.

L’uso dei crostacei

Gli spaghetti ai frutti di mare possono essere accompagnati se graditi, da crostacei come gamberi e scampi.

Spurgare le conchiglie

Un errore molto frequente è quello di dimenticare di spurgare le conchiglie in acqua salata. In questo modo si rischia di mangiare il piatto con tracce di sabbia.

Acqua di cottura

Bisogna fare attenzione a filtrare bene l’acqua di cottura dei molluschi, in quanto aggiungendolo al soffritto di aglio olio e pomodorini donerà un concentrato di sapore.

La cottura dei molluschi

Attenzione a prolungare troppo la cottura delle conchiglie, perché rovinerebbe i frutti di mare rendendoli gommosi. Questi devono essere cotti in pochi minuti.

Risottare gli spaghetti

Il tocco in più consiste proprio nel risottare la pasta al dente, con un cucchiaio di acqua di cottura.

Con questo passaggio, la pasta rilascia l’amido nel sugo facendolo diventare cremoso.

La ricetta degli spaghetti ai frutti di mare

Ingredienti per 4 persone

a) 400 grammi di spaghetti;

b) 1,5 kg tra vongole, cannolicchi e cozze;

c) 500 grammi di pomodorini freschi;

d) 1 spicchio di aglio;

e) prezzemolo o basilico;

f) olio evo q. b.;

g) pepe nero.

Preparazione

Mettere i frutti di mare in un recipiente con acqua e sale, lasciare spurgare per un ora.

Versare i molluschi in tre padelle separandoli per specie e aggiungendo in ognuna, un cucchiaio di acqua e un po’ di olio. Coprirli e farli aprire.

Quando le conchiglie si saranno aperte toglierle dal fuoco, filtrare la loro acqua di cottura e conservarla in un recipiente.

Prendere una padella capiente, versare l’olio, l’aglio e farli rosolare. Quando l’aglio si sarà imbiondito, unire i pomodorini tagliati in due e far cuocere qualche minuto.

Mettere nella padella le vongole, le cozze e i cannolicchi, con la loro acqua e procedere nella cottura per altri cinque minuti.

Riempire d’acqua una pentola, portarla ad ebollizione e versare gli spaghetti. Scolare gli spaghetti cinque minuti prima della loro normale cottura, dopo aver conservato un paio di cucchiai della loro acqua.

Versarli nella padella con le conchiglie e il sugo. Farli cuocere per qualche minuto, e aggiungere un pochino di acqua di cottura.

Se è necessario aggiustare di sale, aggiungere il prezzemolo o il basilico tagliuzzati, il pepe e servire caldi.

Buon appetito!