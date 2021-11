Non sono in molti a sapere che i fogli d’alluminio hanno diversi utilizzi ben più vari e interessanti rispetto a quello normale in cucina. Possiamo, infatti, riutilizzarli facilmente anche per le pulizie di casa o per risolvere alcuni piccoli problemi quotidiani come le batterie che non funzionano.

Quel pezzetto di carta stagnola che avevamo utilizzato per coprire gli avanzi della cena non va allora buttato ma piuttosto conservato. Infatti, dato che stiamo parlando di un materiale piuttosto resistente, sarebbe un vero peccato sbarazzarsene dopo solo il primo utilizzo. Ma vediamo allora i motivi per cui non butteremo mai più i fogli di alluminio grazie a queste geniali idee di riciclo creativo.

Due utilizzi che è proprio non ci saremo aspettati

Sembra strano ma non lo è, possiamo utilizzare la stagnola anche per pulire il ferro da stiro. Con qualche foglio di alluminio sarà infatti davvero facile ripulire la piastra da quello strato nero che rischia di rovinarci gli abiti. Basterà stenderne un foglio sul tavolo, cospargerci sopra del sale grosso e poi passarci sopra il ferro caldo. Noteremo allora che lo sporco si stacca dalla piastra e si attacca al sale lasciandoci con un ferro pulito e brillante, quasi come nuovo.

Un altro utilizzo davvero sbalorditivo è quello di usare un foglio d’alluminio per affilare le forbici da cucina. Dovremmo solo provare a tagliare ripetutamente un foglio di carta di alluminio per osservarne il risultato. Attraverso lo sfregamento fra la lama e questo metallo riusciremo ad affidarla in modo davvero veloce e senza grande sforzo.

Un’altra tecnica per riutilizzare i fogli di alluminio che altrimenti avremo buttato nella spazzatura è quella di sfruttarli nell’orto o in giardino. Perché dovremmo usare repellenti chimici per tenere lontani gli insetti dalle piante quando invece possiamo usare la carta stagnola? Basterà creare un piccolo collarino in stagnola attorno alla base del vaso per dire addio alla maggior parte degli insetti.

Per finire, non sono molti a conoscere questo altro utilizzo, davvero furbo ed intelligente, per usare l’alluminio: nel caso le batterie di un telecomando abbiano smesso di funzionare possiamo provare ad utilizzare una striscia di alluminio. Basterà tagliare un pezzo del foglio e ripiegarlo su sé stesso in una piccola strisciolina da porre su una delle estremità della batteria. Grazie alle sue proprietà conduttrici risolveremo problemi di mancanza di contatto o estremità rovinate della batteria.

