Certo, per quanto riguarda il cibo dei più piccoli sarebbe sempre meglio prepararlo da sé. Purtroppo, però non sono tutti a poterselo permettere, ecco allora che tocca a fare scorta di omogeneizzati. Non solo, quando comprati bio sono sani e subito pronti, ma soprattutto estremamente comodi nel caso si debba viaggiare.

L’unica pecca purtroppo è che chi ne acquista in quantità si trova poi spesso e volentieri sommerso dai vasetti in vetro. Oggetti spesso ignorati e direttamente gettati tra i rifiuti quando invece si presterebbero perfettamente a tantissimi progetti di riciclo creativo. In questo articolo vedremo allora il motivo per cui chi butta i vasetti degli omogenizzati sta commettendo un errore imperdonabile perché possono essere una grande risorsa.

Due idee facili e veloci

Un’idea davvero simpatica e interessante per riutilizzare i barattoli degli omogeneizzati potrebbe essere quella di coltivarci dentro le erbe aromatiche. Questi piccoli vasetti sono infatti perfetti da utilizzare per far germogliare e mantenere le piantine nella prima fase di crescita. Sono pratici, utili ed eleganti senza tener conto del fatto che possono anche essere una simpatica ed originale decorazioni per la casa.

Un’altra idea interessante ed utile, soprattutto per chi è appassionato di lavoro a maglia potrebbe essere anche quella di usarli come portagomitoli. Dovremo soltanto inserirli nei vasetti degli omogeneizzati puliti e forare poi il coperchio per far passare un capo del gomitolo. In questo modo potremo conservare ed utilizzare facilmente i gomitoli ormai anche piccoli, senza rischiare che si disfino in corso d’opera.

Per finire, potremo anche valorizzare questi oggetti creando dei simpatici contenitori per giocattoli e piccoli oggetti a forma di teste di Lego. Per questo progetto di riciclo creativo basterà conservare alcuni barattoli, una bomboletta di vernice spray gialla e un paio di pennarelli colorati.

Il primo passo sarà sempre quello di colorare i barattoli con la vernice gialla, facendo attenzione ad usare un telo o una scatola di cartone per non sporcare. Lasciamo poi la vernice ad asciugare per una mezz’oretta circa e, infine, cominciamo a disegnare le facce dei nostri omini Lego preferiti.

Dopo aver finito i barattoli, coloriamo poi anche i tappi e una volta finiti anche questi avremo ottenuto i nostri bellissimi contenitori. Delle decorazioni utili ed originali per dare un tocco personale in casa o nella stanza da gioco dei bambini.

