Ogni segno zodiacale ha caratteristiche innate e innegabili, anche se modificabili dal percorso di vita di ognuno. Per questo, prima di avere a che fare con una persona, sapere di che segno è può aiutarci a prevedere a cosa andiamo incontro.

Per esempio, può capitare di provare ad avere a che fare con una persona ricevendo in cambio soltanto freddezza. È possibile che quella persona appartenga a uno dei segni più indifferenti dello zodiaco. Conoscerli è utile, se non vogliamo soffrire troppo. Anche perché pochi lo immaginano ma sono questi i 3 segni zodiacali più indifferenti a cui è meglio non affidarci. Scopriamone insieme l’elenco analizzando le caratteristiche di ognuno. Potremmo finalmente dare un perché a tante dinamiche, che prima non riuscivamo a spiegarci.

Sarà capitato quasi a tutti di provare ad avere un rapporto con una persona (non per forza sentimentale), ma di trovare sempre le porte sbarrate. Al netto di possibili incompatibilità caratteriali e fisiche, forse questa persona appartiene a uno dei segni più indifferenti dello zodiaco.

Sul gradino più basso del podio troviamo la Vergine. I Vergine sono abituati a trattare solo con chi davvero gli interessa, motivo per cui possono risultare indifferenti verso alcune persone. Questo deriva dal fatto che la Vergine è molto concentrata sulla sua interiorità, per cui potrebbe sfuggirle quella altrui.

Al secondo posto abbiamo il Capricorno. I Capricorno sono spesso persone con una grande abnegazione per il lavoro. Estremamente pragmatici, potrebbero non essere disposti ad ascoltare i sentimenti altrui. Nei casi più estremi, possono davvero eliminare la sfera emotiva dalla loro via. Per questo, raggiungere la loro anima costa fatica.

È questo il segno più indifferente dell’oroscopo, anche se molti non lo direbbero

Sempre così gentili e delicati, i pesci mascherano bene la loro indifferenza, ma sarebbero loro i più indifferenti dello zodiaco.

Il tratto prevalente della sfera sentimentale dei pesci è che sono dei grandi sognatori. Questa caratteristica, da molti vista come un pregio, può portarli a “vivere nel sogno” escludendo totalmente gli altri. I nati sotto il segno dei pesci potrebbero facilmente ascoltarvi a intermittenza, tornando ciclicamente con la testa tra le nuvole. Per avere a che fare con loro, ci sono due soluzioni. O siamo in grado di riportarli con i piedi per terra, o abbiamo voglia di partecipare ai loro sogni.

