Il tiramisù è uno dei dolci simboli della tradizione italiana. Si fonda sulla bevanda che tutto il mondo ci invidia, ovvero il caffè. Una delizia per il palato che si può trovare in quasi tutti i ristoranti italiani. Ognuno lo cerca di personalizzare in modo differente. Spesso il risultato è ottimo, altre volte meno. Chi lo fa in casa, invece, deve scegliere tra pan di Spagna, Pavesini o Savoiardi come base. Un dubbio più che amletico.

A volte, però, pur rispettando al massimo la tradizione, si possono fare delle eccezioni e sperimentare nuovi modi diversi per prepararlo. Oggi ne suggeriamo uno, basandoci sulla bontà di un frutto di cui abbiamo parlato recentemente. Senza colesterolo, glutine e lattosio questo frutto orientale renderà dolce il nostro Natale, stiamo parlando dei litchi. Il frutto, di origine cinese, che colorerà le nostre tavole durante le feste. Grazie alla sua polpa, potremo cucinare un interessante tiramisù. Per non disperdere le proprietà dei litchi, non useremo neppure le uova.

Andiamo a vedere gli ingredienti:

250 grammi di mascarpone;

2 cucchiai di zucchero;

200 ml di panna;

400 g di litchi;

100 ml di acqua;

una confezione di Savoiardi.

Altro che il caffè è questo l’ingrediente senza colesterolo del tiramisù che spopolerà durante l’inverno

Iniziamo la preparazione sbucciando meticolosamente i litchi. Poi li taglieremo, privandoli dei noccioli. 200 grammi li useremo per lo sciroppo, il resto lo metteremo alla fine sul tiramisù. In un pentolino, aggiungiamo la polpa di litchi all’acqua e a un cucchiaio di zucchero, poi lasciamo cuocere fino a bollitura, lasciando poi raffreddare.

Montiamo la panna insieme al restante cucchiaio di zucchero, quindi aggiungiamo il mascarpone insieme a un paio di cucchiai di acqua. Volendo possiamo decidere di usare, in sostituzione, un liquore come l’Alchermes, per dare un sapore più intenso alla nostra crema.

A questo punto, prendiamo una teglia e iniziamo a disporre i Savoiardi. Con un pennello da cucina andremo a passar sopra di loro lo sciroppo di litchi. Cerchiamo di farlo in maniera abbondante, in modo che si impregnino bene. Quindi spargiamo bene la polpa del prelibato frutto cinese e andiamo a ricoprire con la crema di mascarpone. Il nostro tiramisù senza colesterolo è pronto. Ovviamente, nei Savoiardi ci sono le uova, quindi non ne è completamente privo. Certo, aver utilizzato il litchi e la panna aiuta molto chi soffre di questa patologia.

