Non buttare via le banane quando sono troppo mature: ti spieghiamo come puoi utilizzarle. Le banane molto mature si riconoscono già dalla buccia, che gradualmente si scurisce e rammollisce. Per prima cosa dobbiamo sapere che spesso una banana in queste condizioni è ancora ottima da mangiare, e non dovremmo fare troppo gli schizzinosi. Questo per evitare la piaga dello spreco alimentare e perché una banana ben matura può solo far bene alla nostra salute.

Ad esempio le banane dalla buccia maculata effetto ghepardo risultano ancor più ricche di antiossidanti.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

C’è però da dire che quando il frutto arriva davvero ad essere troppo molle e dolce, non è piacevole. Sapore e consistenza non sono più gradevoli e diventa scomodissimo portare la banana in borsa, come snack nelle pause lavorative o sportive.

Ecco allora cosa puoi fare per non sprecarle.

Frullato energetico o impasto per dolci

Un ottimo metodo per sfruttare le banane così mature è usarle per preparare un frullato naturalmente dolce, saziante ed energetico. Puoi provare la nostra ricetta pensata appositamente per gli sportivi, oppure aggiungere semplicemente un po’ di latte e un pizzico di cacao.

Anche una manciata di datteri denocciolati si sposa molto bene con la banana.

La polpa morbida delle banane super mature è ottima per preparare dolci.

Si presta bene a sostituire le uova negli impasti, perché ha un potere legante e dona morbidezza e umidità. Permette di aggiungere molto meno zucchero, perché è già dolcificante e conferisce quel sapore inconfondibile. Puoi preparare il classico banana bread, ma anche dei pancake, torte al cioccolato, ciambelle, plumcake, muffin e biscotti.

Maschere di bellezza

Non buttare via le banane quando sono troppo mature.

Con la polpa di una banana matura puoi preparare una maschera per capelli o per il viso. Basterà frullarla, aggiungere poca acqua tiepida e un cucchiaino di miele.

Applicala sul viso pulito evitando il contorno occhi. Lasciala agire dai quindici ai trenta minuti e poi sciacqua con acqua tiepida. La pelle sarà luminosa e molto idratata, le borse e i gonfiori si attenueranno.

Sui capelli si può applicare lo stesso metodo, con l’accortezza di preparare un composto più fluido. Attenzione a risciacquare bene i residui. Per rimuoverli completamente è utile usare un po’ di balsamo. La maschera è perfetta per dare morbidezza, idratazione e nutrimento ai capelli secchi.

Per concludere vi diamo un consiglio utile sempre, che la banana sia matura o acerba.

Lava la buccia prima di maneggiare il frutto, per rimuovere sporcizia e tracce di pesticidi.