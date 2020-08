Un frullato energetico ideale per gli sportivi. Prima di un allenamento o di praticare dell’attività fisica, spesso non sappiamo cosa mangiare per caricarci. Desideriamo aumentare i livelli di energia, serve qualcosa di nutriente ma che non rimanga sullo stomaco. A volte la scelta ideale è un frullato, nutriente e digeribile. Vi suggeriamo una ricetta originale da provare.

Un frullato energetico ideale per gli sportivi, ma anche per chi ha bisogno di contrastare la fatica e sentirsi più efficiente.

Gli ingredienti che ci servono

200 ml di latte vegetale: di avena, riso, mandorle o soia, preferibilmente senza zuccheri aggiunti;

1 banana matura;

10 g di semi di sesamo, al naturale;

una spolverata di cacao amaro;

un pizzico di cannella.

Si frulla tutto insieme, ottenendo una crema deliziosa, proteica e ricca di antiossidanti. Un frullato energetico ideale per gli sportivi, da gustare prima dell’allenamento. Consumalo appena fatto, per non perdere nessuna proprietà nutritiva.

Perché questa ricetta è ottima per chi fa sport?

I semi di sesamo, un concentrato di sali minerali, sono preziosi per migliorare la resistenza fisica sotto sforzo. Garantiscono il benessere di ossa e muscoli. Forniscono in particolare magnesio, calcio, potassio e zinco. Il magnesio contribuisce alla trasformazione del glucosio in energia, all’assorbimento del calcio e alla fluidificazione del sangue. Fa bene al cuore, abbassa la pressione e svolge un’azione distensiva sui nervi. Lo zinco regola i livelli di insulina e stabilizza la glicemia, garantendo energia a lungo.

La banana è ricca a sua volta di potassio, che previene i crampi muscolari. Contiene fibre e amido, che saziano. Apporta acido folico, che oltre al metabolismo aiuta a migliorare l’umore.

È un frutto che fornisce tanta energia. Il cacao oltre a dare una spinta al sapore, contiene minerali e vitamine del gruppo B, aiutando a trasformare quello che mangiamo in energia.

Anche la cannella non conferisce solo un ottimo aroma, è una spezia antiossidante, per difendere il corpo dallo stress ossidativo.