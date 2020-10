Dal divieto di sosta alla sanzione per eccesso di velocità che è stata rilevata con l’autovelox. Fai sempre molta attenzione a cosa accade se non paghi le multe in tempo.

La contravvenzione stradale, se non si salda nei termini di legge, porta infatti ad un inesorabile aumento dell’importo della multa da pagare. In quanto ad entrare in gioco sono gli interessi.

Se per qualsiasi ragione non si estingue una multa stradale, il postino busserà alla nostra porta notificandoci la cartella esattoriale. E allora non ci sarà da meravigliarsi se l’importo da pagare sarà sensibilmente più alto di quello originario.

Attenzione a cosa accade se non paghi le multe in tempo, ecco la stangata

Nel dettaglio, considerando solo gli interessi, la maggiorazione applicata su una multa non pagata nei termini di legge è pesante. Ed è pari al 10% a semestre. Si tratta, quindi, di una vera e propria stangata. Per rendere l’idea, una multa di 200 euro non pagata in tempo sale a 220 euro in sei mesi, e balza a 240 euro dopo un anno.

Gli esorbitanti interessi sulle multe non pagate sono fissati dalla legge perché per il ritardato pagamento non sono previste ulteriori sanzioni. E ciò in quanto la multa è essa stessa una sanzione. Ecco perché, dopo qualche anno, l’importo della multa non pagata nei termini stabiliti verrà ad essere raddoppiato.

Uno sconto sulla sanzione o un importo ridotto

Pagare la multa senza interessi quindi conviene sempre anche perché, dalla data della notifica, sono previste agevolazioni. Entro i primi cinque giorni, infatti, vi è uno sconto del 30% sull’ammontare complessivo della sanzione.

Dal sesto al 60esimo giorno dalla notifica è possibile paga in misura ridotta ma senza sconto. Mentre dal 61esimo giorno in poi l’importo della multa dovrà essere corrisposto nella sua interezza. Così come è indicato nella cartella che ci è stata recapitata dal postino.