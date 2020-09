Come puoi immaginare la vita di oggi senza la carta igienica? Una volta usata, rimane quel bel cartoncino che dispiace buttare.

Se anche a te è venuto lo stesso pensiero e vuoi riordinare la tua casa o ufficio, riciclando e salvando il pianeta, continua a leggere questo articolo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, l'integratore che ti fa dimagrire velocemente - 4 al prezzo di 1 e la consegna è gratuita Scopri di più

Non buttare i cartoncini dei rotoli di carta igienica! 3 Idee originali per riutilizzarli

Riordinare i cavi del Pc, telefonici, Ethernet e simili

Spesso troviamo il nostro ufficio e la nostra casa invasi da antipatici cavi.

Si intrecciano, si perdono e al momento che ti servono di più, non li trovi. Provi una grande frustrazione frugando nello scatolone a cercare quello giusto. Una volta trovato, non è finita qui, devi riuscire in pochi secondi a slegarlo dalla massa di altri cavi e cavetti. Chi non si è trovato in questa situazione?

Ora c’è la soluzione: basta separarli, ripiegarli su sé stessi ed infilarli dentro il cartoncino di carta igienica. Una volta fatto, posiziona i rotoloni in maniera verticale all’interno di una scatola e la magia è fatta! Potrai così subito riconoscere il cavo che ti interessa ed estrarlo con facilità.

Archiviare documenti, lauree, rotoli di carta per regali

Un altro modo per non buttare i rotoli di carata igienica è sistemare tutti quei documenti di grandi dimensioni, che non puoi piegare, perché si rovinano.

Pensa ad una pergamena di laurea, cartine geografiche, certificati di partecipazioni, la carta per regali e altro che sta li ammassato in un angolo da anni in attesa di trovare luna sistemazione.

La soluzione c’è! Prendi il cartoncino di carta igienica, pratica un taglio laterale ed infila dentro il documento, tutto qui!

Organizer penne, matite e cancelleria

Ultima idea per non buttare i cartoncini dei rotoli di carta igienica! 3 Idee originali per utilizzarli

Hai le matite e penna in quantità e tutti sparsi sulla scrivania? Con i cartoncini dei rotoloni puoi creare un organizer gratis e green. Incolla in maniera verticale i rotoli su un cartoncino, colorali o rivesti con della carta, il tuo organizer è pronto. Non rimane altro che dividere le matite, penne, spillette e righello nelle apposite matrici.

Per scoprire altri modi come riciclare i rotoli di carta igienica, ad esempio, se hai voglia dei capelli ondulati, vedi qui.