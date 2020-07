Come fare i capelli ondulati senza piastra? Prova ad usare un rotolo di carta igienica. Non tutte le donne hanno la piastra, o almeno quella adatta a fare dei magnifici capelli ondulati. Quindi devono rinunciare a un bel capello per una serata importante? Assolutamente no, e oggi vi sveliamo un trucco per fare i capelli ondulati senza piastra, usando solo un rotolo di carta igienica.

Desiderate uno stile impeccabile senza andare dal parrucchiere oppure non avete la piastra che fa le onde ai capelli? Tutto ciò che vi serve è un rotolo di carta igienica. Il consiglio per queste onde fai da te viene direttamente da uno degli hair-stylist più famosi della città di Londra, Ozzie Rizzo.

Quali sono i passaggi da fare?

Come prima cosa da fare per avere dei capelli ondulati effetto parrucchiere è lavare i capelli con acqua fredda. Questa infatti rafforza la cute e rende brillanti i capelli. Secondo step da fare è asciugare i capelli. Prima però applicate un po’ di olio d’Argan per eliminare l’effetto crespo. Quindi prendete ciocca per ciocca e iniziate l’asciugatura con un pettine tondo. Il pettine tondo, unito all’azione del phon, rende i capelli lisci e senza nodi.

Ora prendiamo i rotolini di carta igienica

Vi starete chiedendo cosa devo fare con questi rotoli e la risposta è un po’ ovvia. Armatevi di una decina di rotoli di carta igienica e alcuni fermagli. Ora prendete i tubi della carta igienica e, partendo dalle estremità, avvolgete intorno i capelli, fissandoli sul capo con delle forcine. Il boccolo deve essere arrotolato all’indietro rispetto al viso, in questo modo si avrà un effetto naturale e fluente. Applicate poi della lacca e lasciate asciugare servendovi di un phon per fissare meglio il tutto.

Quando i tubi verranno rimossi avrete dei “turchon” perfetti, che aperti con un pettine a denti larghi si trasformeranno in meravigliose onde. Qui un mini video che vi farà vedere tutti i passaggi.