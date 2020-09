Come guadagnare il 30% nelle prossime settimane con un titolo che sta per esplodere al rialzo? Basta investire sulle azioni Valsoia così come suggerito anche dall’analista che copre il titolo azionario con un consenso Buy, comprare subito. Il prezzo obiettivo, poi, esprime una sottovalutazione del 34%.

Un altro motivo per puntare sulle azioni Valsoia viene dalla pubblicazione, qualche giorno fa, della semestrale al 30 giugno 2020. I ricavi di vendita al 30 giugno 2020 sono pari a 43,4 milioni di euro rispetto ai 37,1 milioni di euro del pari periodo evidenziando una crescita del 17,2%. L’utile netto del periodo è stato pari a 4,6 milioni di euro, in aumento verso il pari periodo 2019 per 1,6 milioni di euro (+52,7%). Numeri molto importanti che hanno fatto dichiarare al presidente dell’azienda

“Esprimo soddisfazione, oltre che per i risultati conseguiti, per come la società sia riuscita a salvaguardare la sicurezza e la salute dei propri collaboratori, degli stakeholders e dei consumatori in una fase di emergenza sanitaria senza precedenti, garantendo la continuità operativa. Particolarmente soddisfacente la crescita delle vendite sui mercati internazionali e lo sforzo innovativo proseguito anche durante il periodo di lockdown con il lancio della linea integratori”.

Come guadagnare il 30% nelle prossime settimane con un titolo che sta per esplodere al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

Valsoia (MIL:VLS) ha chiuso la seduta del 15 settembre in rialzo del 2,01% rispetto alla seduta precedente a quota 12,7 euro.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Le proiezioni in corso su tutti i time frame sono rialziste e hanno raggiunto il I obiettivo di prezzo. La seduta del 15 settembre, però, ha portato un elemento di novità. La chiusura giornaliera, infatti, è stata superiore alla fortissima resistenza in area 12,661 euro. In questo modo si è aperta la possibilità di raggiungimento del II obiettivo di prezzo in area 14,14 euro. La massima estensione della proiezione rialzista in corso si trova in area 15,651 euro.

Questo break, se confermato, nelle prossime sedute potrebbe preludere a un’accelerazione rialzista anche sul settimanale e sul mensile. Se si dovesse verificare questo scenario, le quotazioni nelle prossime settimane potrebbero andare incontro a un rialzo del 30% dai livelli attuali.

Time frame giornaliero

Time frame settimanale

Time frame mensile

Approfondimento

Ecco cosa può fare oggi Piazza Affari e cosa può accadere ai prezzi