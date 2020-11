La casa può nascondere delle insidie che pochi conoscono. Questo ormai è più che assodato. Bisogna porre attenzione a diverse cose quando ci si trova tra le mura domestiche. Questo perché una semplice vista potrebbe causare dei danni a volte irreversibili. Noi del team di ProiezionidiBorsa oggi vogliamo illustrare un rischio che si potrebbe correre soprattutto durante l’inverno. E si tratta di una cosa cui molti non pensano, ossia a dove attaccare la stufa elettrica. Esattamente, perché in tantissimi la attaccano alle spine multiple, Ma non c’è nulla di più sbagliato.

Infatti, non bisogna mai compiere quest’azione nella propria casa per non mettere a rischio la sicurezza della propria famiglia.

L’avviso dei Vigili del Fuoco dell’Oregon

Data la stagione che si sta vivendo in questo momento, è giusto fare chiarezza e soprattutto avvisare che ci potrebbero essere dei pericoli. A sottolineare quello di cui stiamo parlando oggi sono i Vigili del Fuoco dell’Oregon, che hanno voluto mettere in guardia le famiglie da questi rischi poco conosciuti. Infatti, sembra un’usanza comune quella di attaccare le stufe alle prese multiple. Eppure, questo semplice gesto, potrebbe costare molto caro. Infatti, non bisogna mai compiere quest’azione nella propria casa per non mettere a rischio la sicurezza della propria famiglia.

Ecco quindi ciò che non bisogna assolutamente fare con la stufa elettrica

Seppur sembra una cosa banale, l’avvertimento dei Vigili del Fuoco è molto chiaro. Infatti, qualora si dovesse attaccare una stufa alla presa multipla, si potrebbe causare addirittura un incendio. Le prese multiple, infatti, non sono assolutamente in grado di gestire il flusso alto di corrente creato da una stufa. E questa, a causa di ciò, potrebbe surriscaldarsi in modo eccessivo, fino addirittura a prendere fuoco. Si tratta di apparecchi che possono anche raggiungere i 600 gradi Fahrenheit quindi un po’ di accortezza è d’obbligo.

Perciò, non bisogna mai compiere quest’azione nella propria casa per non mettere a rischio la sicurezza della propria famiglia. È importante vivere in tranquillità e, per farlo al massimo, servono solo dei piccoli accorgimenti come questo.

