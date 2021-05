Ci sono posate indistruttibili che passano da mamma a figlia, ma con il tempo si rovinano o stancano. Ma non bisogna mai buttare le vecchie forchette perchè si possono riciclare in modo semplice e geniale, chi non lo fa sbaglia e dovrebbe farlo. Infatti, si possono creare oggetti di design che oltre ad abbellire la casa sono anche funzionali. Vediamo come fare e perché farlo.

Perché non bisogna mai buttare le vecchie forchette?

Riciclare le forchette in modo semplice e veloce con il metodo fai da te è possibile e divertente. Infatti, non bisogna mai buttare le vecchie forchette si possono riciclare in modo geniale e semplice, chi non lo fa sbaglia e dovrebbe farlo.

Con una forchetta è possibile creare un porta fotografia fantastico, da posizionare su una mensola o sul comodino. Per realizzare il porta fotografia occorre una pinza universale. Infatti, posizionare la forchetta con le dita in giù, bisogna piegare le due dita centrali verso l’alto. Questo per poter tenere la fotografia e infine, le due laterali in basso per tenere l’equilibrio. Poi piegare anche il manico in modo da reggere tutta la struttura.

Porta mestolo fai da te

Creare un originale porta mestolo è più facile di quanto si possa pensare. Prendere la forchetta e piegare il manico in modo da formare un gancio. Poi, fissare la forchetta o le forchette su un’asse di legno. Infine, appendere il posta mestolo alla parete desiderata che servirà ad appendere i mestoli sparsi nei cassetti. Quest’idea darà un tocco di originalità e design alla casa.

Un simpatico segnaposto che sorprenderà gli ospiti

Infine, tra le creazioni originali è possibile creare un simpatico segnaposto e sorprendere i propri ospiti che resteranno affascinati da questa idea. Si tratta di riciclare le forchette sempre utilizzando la pinza universale. Basta piegare il manico della forchetta su sé stessa e anche le punte su sé stesse. Quindi, attorcigliare il manico su sé stesso e poi le quattro punte delle forchette. È consigliato arrotondare le due centrali in un verso diverso delle due punte laterali. Questo permette di mantenere correttamente il biglietto con il nominativo dell’ospite.