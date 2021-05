In questo articolo parliamo di cosa fare per l’influenza stagionale che non per forza è sintomo del Covid-19. Di certo il periodo che stiamo attraversando è da dimenticare. E anche se ancora non siamo usciti del tutto da questo incubo, stiamo iniziando a vedere una luce grazie ai vaccini. Lo stress è talmente alto che anche un banale raffreddore ci sembra un sintomo da non sottovalutare.

Ma il caso più eclatante è quando ci viene la febbre. Andiamo subito a farci il tampone e nei casi più fortunati non è Covid-19. La febbre è semplicemente una reazione del nostro corpo per combattere agenti esterni e infezioni quindi ci può venire per qualsiasi problema, non solo per il Covid-19.

Ma come anticipato questo articolo tratterà di un possibile rimedio per l’influenza stagionale. È considerata uno scarto e tutti la buttano e invece è il miglior rimedio della nonna contro l’influenza.

La patata vecchia

Non butteremo più la patata vecchia perché è un ottimo alleato per abbassare la febbre. In passato, dove ancora i farmaci non esistevano o non tutti potevano permetterseli, i rimedi della nonna erano all’ordine del giorno. Basta eliminare le parti che ci sembrano brutte esteticamente per avere una patata ancora buona da utilizzare. Tagliamo a fette e mettiamole sulla fronte o sulle tempie per circa 20 minuti. Grazie alle proprietà antinfiammatorie della patata, questa ci potrà aiutare in caso di influenza. Ecco perché è considerata uno scarto e tutti la buttano e invece è il miglior rimedio della nonna contro l’influenza.

L’alcool etilico denaturato

Anche l’alcool etilico denaturato è un ottimo rimedio della nonna per abbassare la febbre perché, evaporando, sottrae calore dal corpo. Basta strofinarlo nelle giunture, nei polsi e nelle caviglie. Per chi non sopporta l’odore può diluirlo in acqua tiepida. A tal proposito, è consigliato mettere una pezza pregna d’acqua sulla fronte e sui piedi.

