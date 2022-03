Non basta una dieta bilanciata, ma ecco altri 6 consigli per avere un corpo perfetto e armonico in vista dell’estate senza troppe rinunce

Molti di noi si stanno preparando alla prova costume. Quindi, in questa fase, tutti i consigli volti ad ottenere risultati efficaci in meno tempo sono ben accetti. Naturalmente, la perfezione può essere un concetto soggettivo, oltre che oggettivo. Sicché, stare bene con sé stessi e sentirsi in forma è di per sé un risultato grandioso. Iniziamo, pertanto, con i nostri consigli finalizzati ad ottenere un corpo perfetto e armonico. In primo luogo, abbiamo la sempiterna dieta alimentare, che si impone per salvaguardare il benessere generale dell’organismo. Quindi, in questo caso, sarebbe consigliabile mangiare cibi a base di proteine e cioè cereali integrali, frutta e verdura. L’ideale è fare 3 o 4 pasti piccoli durante il giorno e uno spuntino ed evitare alimenti zuccherati.

Non conviene, invece, non mangiare, perché l’effetto potrebbe essere esattamente l’opposto del dimagrimento. Ciò, in quanto l’astensione prolungata dal cibo fa rallentare il metabolismo.

Altre regole essenziali per un corpo perfetto

La seconda regola è bere acqua ed evitare altre bevande come succhi di frutta e le bibite gassate. Se si beve prima dei pasti, inoltre, l’acqua favorisce un senso di pienezza, che induce a mangiare meno. Quindi, non basta una dieta bilanciata ma occorre anche molto altro per raggiungere l’obiettivo “corpo perfetto”. Terzo consiglio poi è quello di fare una passeggiata di almeno 15/30 minuti al giorno. Poi, con il passare del tempo, si può arrivare fino a 45/60 minuti giornalieri. Per farlo, però, occorre seguire delle accortezze, quale quella di utilizzare scarpe da corsa di qualità. Ciò, per evitare danni ai piedi e alle gambe. Poi occorre camminare per i primi 5/10 minuti più lentamente, per poi intensificare l’esercizio.

Quarto consiglio: fare allenamenti cardiovascolari, che aiutano a bruciare calorie, come correre e andare in bicicletta. È bene farlo per almeno mezz’ora al giorno, per 2 settimane, per poi eventualmente intensificare. L’obiettivo è quello di accelerare la frequenza cardiaca, in modo da bruciare più energie. Ottimo è anche il nuoto, che ha il vantaggio di non mettere sotto stress le articolazioni.

Non basta una dieta bilanciata, ma ecco altri 6 consigli per avere un corpo perfetto e armonico in vista dell’estate senza troppe rinunce

Siamo al quinto consiglio per avere un corpo perfetto, che è fare esercizi di tonificazione e definizione muscolare. Quindi: flessioni dei bicipiti, squat, rematori, affondi, semmai accompagnati dall’uso dei manubri per un allenamento completo. All’inizio, ci si può allenare per 3 o 4 volte alla settimana, evitando comunque l’utilizzo di carichi troppo pesanti. Questi potrebbero infatti causare strappi e danni alle articolazioni, quindi è preferibile usare cautela e procedere per gradi. Infine, il sesto consiglio è curare la qualità e la quantità del sonno. La carenza di sonno, infatti, influisce negativamente sulla perdita di peso. Se si dorme poco, il corpo produce più glucosio e insulina, favorendo l’aumento di peso.

